Un bailarín de Vendimia está grave en Punta Cana y su familia pide ayuda para pagar el hospital

Una familia de San Rafael pide desesperadamente colaboración porque su hijo, Leonardo Saez , está internado en terapia intensiva desde hace unos días por causa de un hongo que le ha tomado la garganta. El joven de 30 años es bailarín de Vendimia y desde hace un par de años está viviendo en Punta Cana .

Leonardo Saez nació en San Rafael y vivía allí junto a sus padres y sus hermanos. El joven de 30 años es conocido en el ambiente artístico y después de recibirse en el Polivalente de Artes se desempeñó durante varias temporadas como bailarín de Vendimia.

Hace un par de años decidió instalarse en Punta Cana, uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe, y trabajar en la ciudad balnearia. Según su hermano Gabriel, estaba alquilando un departamento y trabajaba haciendo presentaciones artísticas en bares y hoteles.

Los primeros síntomas de Leonardo aparecieron en diciembre. Según el relato de la familia, el bailarín de Vendimia comenzó con un malestar en la garganta y con el correr de los días, los síntomas se fueron agudizando.

Los primeros tratamientos no calmaron los síntomas y con el paso del tiempo, la salud de Leonardo se fue deteriorando. La infección avanzó a tal punto que el joven no podía alimentarse y adelgazó notoriamente.

leonardo saez Leonardo junto a sus hermanos y sus padres. Gentileza Gabriel Saez

El lunes, el cuerpo de Leonardo no resistió más y cuando fue a la guardia del hospital sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó a los médicos a intubarlo, sedarlo y practicarle docenas de estudios para determinar el origen de la enfermedad.

"Leo tiene un hongo que se ha extendido por la tráquea, el oído, las cuerdas vocales, no puede respirar solo. Ahora lo están tratando con antibióticos específicos porque pudieron hacer los cultivos", dijo Gabriel Saez a MDZ.

"Quizás le tienen que hacer una cirugía para hacer un barrido en la zona, pero como está intubado no se puede hacer. Si se estabiliza, es una posibilidad", agregó.

Colecta y solidaridad

Cuando vecinos y amigos de San Rafael y Punta Cana se enteraron de los problemas de salud que atraviesa Leonardo Saez, colaboraron con los padres del joven para que pudieran viajar lo antes posible al Caribe. En muy poco tiempo sacaron los pasaportes, los pasajes y se subieron por primera vez a un avión para asistir a su hijo.

"El lunes nos juntamos y decidimos que tenían que viajar mis papás. El martes a la madrugada nos fuimos a Mendoza y el miércoles a la madrugada estaban en el avión a Punta Cana. Llegaron al mediodía y se están quedando en el departamentito de mi hermano", aclaró Gabriel.

Actualmente, la familia mantiene contacto fluido con la Embajada Argentina, pero necesitan una gran suma de dinero para costear los días de internación de Leonardo en República Dominicana. El joven bailarín tiene seguro médico, pero ya excedió el límite de los montos que cubre y el resto debe abonarse de forma particular.

Según los cálculos de la familia, el día de internación cuesta alrededor de $3.000.000. Las personas que deseen colaborar tienen que enviar dinero al alias sofiasol.saez, a nombre de Sofía Sol Saez, hermana de Leonardo.

“Mi hijo empezó como una faringitis cualquiera y el lunes fue intubado y está en terapia intensiva. Los médicos dicen que tiene un hongo en las vías respiratorias. Mi hijo ahora está en una situación crítica. Los costos de la clínica son altísimos”, comentó la mamá de Leonardo en un video.

“Les pedimos ayuda económica y que oren por mi hijo para que podamos volver con Leonardo sano y salvo a Argentina”, agregó.