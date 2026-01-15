Alertas por tormentas fuertes y calor extremo afectan a las provincias del norte del país

Un frente frío avanza tras días de calor extremo y activa alertas por tormentas intensas, granizo y ráfagas fuertes en el norte del país.

La primera quincena del mes de enero se despide con condiciones meteorológicas extremas en buena parte de la Argentina. Tras varios días de calor intenso y elevada humedad, el avance de un frente frío activó alertas de nivel amarillo y naranja en amplias regiones del país por la probabilidad de tormentas fuertes a severas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, bajo alerta amarilla estarán el centro y sur de Córdoba, centro de Santa Fe, Entre Ríos, sur de Corrientes, Misiones, La Rioja, San Juan, San Luis, norte y centro de Buenos Aires. Dichas zonas estarán afectadas por tormentas de variada intensidad, con fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que podrían superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. En estos sectores se estiman acumulados de precipitación entre 20 y 60 milímetros, con posibilidad de valores mayores de forma puntual.

En tanto, las áreas bajo alerta naranja enfrentarán tormentas fuertes, algunas localmente severas, con frecuentes descargas eléctricas, granizo aislado, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y lluvias intensas en poco tiempo. Allí, los acumulados previstos oscilan entre 60 y 90 milímetros, con probabilidad de superar esos registros. La zona afectada incluye Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, noreste de Córdoba, este de Catamarca y oeste de Corrientes.

Tormentas en el norte El norte del país concentra los mayores volúmenes de lluvia previstos hasta el martes 20 de enero, con especial atención en las provincias del NOA, donde los acumulados podrían superar los 100 y hasta los 200 milímetros. Estas condiciones elevan el riesgo de anegamientos, crecidas repentinas y complicaciones en zonas urbanas y rurales.