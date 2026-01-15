Alerta por nueva ola de calor en Buenos Aires: cuándo viene el tan esperado alivio

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) confirmó que la Ciudad de Buenos Aires atraviesa desde el lunes su primera ola de calor del verano en 2026 . El fenómeno quedó registrado oficialmente tras tres jornadas consecutivas con temperaturas mínimas superiores a 22°C y máximas por encima de 32,3°C.

De acuerdo con los meteorólogos, la primera ola de calor del año comenzó el lunes y se extenderá hasta este jueves . El miércoles, uno de los días más calurosos en lo que va del año, la temperatura máxima fue de 32,4°C y la sensación térmica alcanzó los 34,6°C, según datos oficiales del SMN .

La vocera del organismo nacional, Cindy Fernández, había anticipado en sus redes sociales que, de mantenerse las condiciones, la ciudad ingresaría en su primera ola de calor del verano. El dato se confirmó horas más tarde, al cumplirse el tercer día consecutivo dentro de los parámetros establecidos.

Una ola de calor se declara cuando las temperaturas mínimas y máximas igualan o superan, durante al menos tres días seguidos y de forma simultánea, ciertos valores definidos por localidad. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esos umbrales son 22°C de mínima y 32,3°C de máxima.

La secuencia de días con altas temperaturas concluiría este jueves. Según explicaron los meteorólogos, se espera el ingreso de una masa de aire más templado que provocará tormentas aisladas y un descenso térmico en los siguientes días.

Cómo estará el tiempo este jueves en Buenos Aires

El SMN pronosticó para hoy una mínima de 25°C y una máxima de 33°C, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de chaparrones hacia la tarde y la noche.

A partir del viernes, se prevé un descenso moderado de las temperaturas, con máximas estimadas entre 27°C y 28°C, y vientos del sudeste. Durante el fin de semana, un nuevo frente frío podría provocar un mayor descenso térmico. Según los pronósticos, el domingo ingresará una tercera masa de aire frío, que generaría mínimas cercanas a los 15°C el lunes por la mañana.

Captura de pantalla 2026-01-15 092848 El pronóstico del SMN para la Ciudad de Buenos Aires. SMN

Pese a las previsiones de alivio, continúa vigente una alerta naranja emitida por el SMN para la ciudad de Buenos Aires. Esta categoría indica que las altas temperaturas pueden tener un efecto moderado o alto en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante una ola de calor

Frente a este contexto, el gobierno porteño recordó las principales recomendaciones para evitar complicaciones derivadas del calor extremo: