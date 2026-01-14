El SMN mantiene las alertas por tormentas fuertes en 13 provincias argentinas

El SMN activó alertas por tormentas fuertes y severas en distintas provincias, con riesgo de lluvias intensas, ráfagas y granizo. El pronóstico extendido.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las condiciones climáticas desmejorarán este jueves y mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas de variada intensidad que afectarán a 13 provincias argentinas y amplias zonas del norte y centro del país.

El nivel naranja, que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, rige para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y sectores de Corrientes, donde se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

En tanto, la alerta amarilla alcanza a Buenos Aires, La Pampa, San Luis, La Rioja, Tucumán, Salta, Catamarca y partes de Mendoza, además de áreas del norte patagónico, con tormentas localmente fuertes y condiciones inestables que persistirán hacia el fin de semana.

Pronóstico extendido del SMN Desde este jueves 15 de enero, el avance de un frente frío marcará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas en gran parte del país. La masa de aire muy cálido y húmedo comenzará a desplazarse hacia el norte, dando lugar a tormentas de variada intensidad en amplias regiones del centro y norte argentino.

Además de las provincias bajo condiciones de inestabilidad donde prevén lluvias intensas en cortos períodos, en la Patagonia, especialmente en zonas afectadas por incendios en el noroeste de Chubut, el ingreso de aire más frío continuará generando lluvias, un alivio parcial para el combate del fuego, aunque persistirán vientos fuertes del sector oeste, con ráfagas cercanas a los 90 km/h, una condición desfavorable para las tareas de control.