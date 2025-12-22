Alfredo Cornejo dio detalles de cómo será el vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana

La provincia de Mendoza expande sus horizontes internacionales con una nueva conexión hacia el Caribe. A partir del 16 de mayo de 2026, los viajeros podrán disfrutar de un vuelo directo hacia Punta Cana, uno de los destinos más buscados por los mendocinos. La empresa Arajet será la encargada de operar esta ruta aérea de manera regular.

El gobernador Alfredo Cornejo destacó la relevancia de este hito para la región. Según explicó, esta iniciativa "fortalece la llegada de turistas a la provincia". La planificación contempla un total de tres frecuencias semanales para satisfacer la demanda de los pasajeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2003175024727925172?s=20&partner=&hide_thread=false Mendoza tendrá vuelo directo a Punta Cana, con tres frecuencias semanales, a partir del 16 de mayo de 2026. La ruta será operada por Arajet y para acompañar el lanzamiento, la aerolínea ofrece promociones de hasta un 25%.



Más conectividad aérea amplía las posibilidades de viaje… pic.twitter.com/jMlu29cUf7 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 22, 2025 La llegada de esta aerolínea al aeropuerto local promete dinamizar la economía regional significativamente. El gobernador subrayó que estas acciones tienen un impacto positivo y concreto. "Todo esto impacta de manera directa en el turismo y en las actividades económicas asociadas", afirmó en su cuenta de X.

Para incentivar el mercado, la firma aérea lanzó beneficios exclusivos y descuentos por tiempo limitado. Quienes decidan viajar a Punta Cana podrán acceder a descuentos de hasta el 25% durante la etapa de lanzamiento. Esta estrategia busca posicionar rápidamente la ruta entre las preferencias de los mendocinos.