Alfredo Cornejo dio detalles de cómo será el vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana
El gobernador explicó cómo funcionarán los vuelos operados por la aerolínea Arajet.
La provincia de Mendoza expande sus horizontes internacionales con una nueva conexión hacia el Caribe. A partir del 16 de mayo de 2026, los viajeros podrán disfrutar de un vuelo directo hacia Punta Cana, uno de los destinos más buscados por los mendocinos. La empresa Arajet será la encargada de operar esta ruta aérea de manera regular.
El gobernador Alfredo Cornejo destacó la relevancia de este hito para la región. Según explicó, esta iniciativa "fortalece la llegada de turistas a la provincia". La planificación contempla un total de tres frecuencias semanales para satisfacer la demanda de los pasajeros.
La llegada de esta aerolínea al aeropuerto local promete dinamizar la economía regional significativamente. El gobernador subrayó que estas acciones tienen un impacto positivo y concreto. "Todo esto impacta de manera directa en el turismo y en las actividades económicas asociadas", afirmó en su cuenta de X.
Para incentivar el mercado, la firma aérea lanzó beneficios exclusivos y descuentos por tiempo limitado. Quienes decidan viajar a Punta Cana podrán acceder a descuentos de hasta el 25% durante la etapa de lanzamiento. Esta estrategia busca posicionar rápidamente la ruta entre las preferencias de los mendocinos.
Cornejo destacó que este anuncio refuerza la estrategia de cielos abiertos y conectividad que persigue Mendoza actualmente. "Se suma a las recientes rutas presentadas que vinculan a la provincia con ciudades como Río de Janeiro", resaltó el mandatario, quien mantiene su compromiso de seguir "aumentando nuestra conectividad internacional" para potenciar el desarrollo local.