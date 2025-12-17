Alfredo Cornejo recibió a directivos de IMPSA y habló de "señales de recuperación"
El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo un encuentro con directivos de IMPSA para analizar la situación actual de la compañía y evaluar el cierre del año. Según se informó, la empresa atraviesa una etapa distinta luego de una serie de transformaciones internas que comenzaron a dar resultados concretos.
Durante la reunión se remarcó que, tras ese proceso de cambios, la firma “empieza a mostrar señales claras de recuperación”. También se destacó una mayor capacidad para cumplir con sus compromisos, un punto central para consolidar su regreso al mercado y recuperar previsibilidad operativa.
Desde el Gobierno provincial subrayaron que este escenario representa “una buena noticia para sus trabajadores” y para la industria mendocina en general. La evolución de IMPSA impacta de manera directa en el entramado productivo local, por su peso histórico y su capacidad tecnológica.
En el encuentro hubo coincidencias sobre el contexto nacional. Las partes señalaron que el rumbo económico del país “acompaña este proceso” y abre un marco más favorable para el desarrollo del sector privado. Ese entorno, afirmaron, genera mejores condiciones para crecer y sostener el empleo.
Finalmente, Cornejo puso el foco en la inversión como eje del nuevo escenario. Indicó que el momento actual ofrece oportunidades no solo para IMPSA, sino también para otras empresas que buscan expandirse.