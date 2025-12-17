Alfredo Cornejo recibió a directivos de IMPSA y habló de "señales de recuperación"

El gobernador mantuvo un encuentro con directivos de IMPSA para analizar la situación actual de la compañía y evaluar el cierre del año.

El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo un encuentro con directivos de IMPSA para analizar la situación actual de la compañía y evaluar el cierre del año. Según se informó, la empresa atraviesa una etapa distinta luego de una serie de transformaciones internas que comenzaron a dar resultados concretos.

Durante la reunión se remarcó que, tras ese proceso de cambios, la firma “empieza a mostrar señales claras de recuperación”. También se destacó una mayor capacidad para cumplir con sus compromisos, un punto central para consolidar su regreso al mercado y recuperar previsibilidad operativa.

Recibí a representantes de IMPSA para evaluar el estado actual de la compañía y conocer cómo finaliza este año. Después de un proceso de cambios, empieza a mostrar señales claras de recuperación y una mayor capacidad para cumplir con sus compromisos. Es una buena noticia para sus… pic.twitter.com/aeKxL2HPxV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 17, 2025 Desde el Gobierno provincial subrayaron que este escenario representa "una buena noticia para sus trabajadores" y para la industria mendocina en general. La evolución de IMPSA impacta de manera directa en el entramado productivo local, por su peso histórico y su capacidad tecnológica.

En el encuentro hubo coincidencias sobre el contexto nacional. Las partes señalaron que el rumbo económico del país “acompaña este proceso” y abre un marco más favorable para el desarrollo del sector privado. Ese entorno, afirmaron, genera mejores condiciones para crecer y sostener el empleo.