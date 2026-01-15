El calor vuelve a tomar protagonismo en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes y el fin de semana
Mendoza ingresa en una seguidilla de días marcados por el calor intenso. Este viernes se espera una jornada estable y con temperaturas altas.
Luego de algunas jornadas atravesadas por tormentas y alertas meteorológicas, el tiempo en Mendoza muestra un cambio de escenario. De acuerdo con el pronóstico actualizado de la Dirección de Contingencias Climáticas, este viernes volverá el calor intenso y se presentará con poca nubosidad y vientos moderados del noreste, sin probabilidad de precipitaciones.
La temperatura máxima alcanzará los 35°C, mientras que la mínima rondará los 19°C, configurando una jornada típica del verano mendocino, ya sin el componente de inestabilidad que dominó el inicio de la semana. En cordillera, en tanto, se espera cielo poco nuboso y buenas condiciones generales.
Te Podría Interesar
Sin alertas y con tiempo más estable
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene otra vez a toda la provincia bajo nivel verde, sin alertas por tormentas ni por viento Zonda. Esto confirma el retiro definitivo del sistema inestable que provocó lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes entre martes y jueves en diferentes zonas del territorio provincial.
No obstante, los especialistas remarcan que el alivio llega solo en términos de estabilidad, ya que el calor vuelve a instalarse con fuerza.
Qué se espera para el fin de semana en Mendoza
Según los datos anticipados por los organismos meteorológicos, el fin de semana mantendrá el predominio de temperaturas elevadas:
Sábado: mínima de 22°C y máxima de 36°C, con ambiente caluroso durante gran parte de la jornada.
Domingo: mínima de 23°C y máxima cercana a los 31°C, con leve descenso térmico, aunque todavía en valores altos.
Por el momento, no se anticipan fenómenos meteorológicos significativos ni alertas para el sábado y domingo, aunque se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales ante posibles cambios.