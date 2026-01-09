Mendoza bajo el calor y la inestabilidad: qué puede pasar este sábado con las tormentas
El pronóstico anticipa la vuelta del calor, pero se mantiene la inestabilidad para este sábado en Mendoza. Habrá probabilidad de tormentas aisladas.
Luego de la mejora registrada este viernes y el retiro de las alertas meteorológicas, Mendoza volverá a transitar una jornada marcada por el calor y la inestabilidad. El pronóstico para este sábado anticipa altas temperaturas, nubosidad variable y la probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, de acuerdo con reportes oficiales.
La información difundida por la Dirección de Contingencias Climáticas sostiene que el día se presentará caluroso, con vientos leves del noreste y condiciones inestables hacia el cierre de la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 33°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 19°C, en un escenario típico del verano mendocino.
Qué dice el SMN sobre las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide con este panorama general y señala que durante gran parte del sábado no se esperan precipitaciones, aunque hacia la noche aumenta la probabilidad de tormentas aisladas, con valores que oscilarán entre el 10% y el 40%, especialmente en zonas del llano.
El organismo nacional también anticipa nubosidad variable, con momentos de cielo parcialmente despejado durante la mañana y la tarde y un incremento de la inestabilidad hacia el final del día.
El panorama en cordillera
En la zona de cordillera, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, sin fenómenos de consideración durante la jornada, aunque no se descarta inestabilidad en horas nocturnas. Las condiciones generales serán más favorables que las registradas durante los temporales de mitad de semana.