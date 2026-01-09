Mendoza bajo el calor y la inestabilidad: qué puede pasar este sábado con las tormentas

El pronóstico anticipa la vuelta del calor, pero se mantiene la inestabilidad para este sábado en Mendoza. Habrá probabilidad de tormentas aisladas.

La información difundida por la Dirección de Contingencias Climáticas sostiene que el día se presentará caluroso, con vientos leves del noreste y condiciones inestables hacia el cierre de la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 33°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 19°C, en un escenario típico del verano mendocino.

Qué dice el SMN sobre las tormentas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide con este panorama general y señala que durante gran parte del sábado no se esperan precipitaciones, aunque hacia la noche aumenta la probabilidad de tormentas aisladas, con valores que oscilarán entre el 10% y el 40%, especialmente en zonas del llano.

El organismo nacional también anticipa nubosidad variable, con momentos de cielo parcialmente despejado durante la mañana y la tarde y un incremento de la inestabilidad hacia el final del día.