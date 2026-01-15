Tormentas en Mendoza: lluvia intensa y caída de granizo en Luján de Cuyo y el Valle de Uco

Las tormentas de abundante agua y granizo pequeño se desataron esta tarde en parte de Luján de Cuyo y Tunuyán.

Una tormenta sorprendió a los vecinos y turistas de Luján de Cuyo, Tupungato y Tunuyán. Pasadas las 19.30, una lluvia intensa de granizo pequeño se desató en Anchoris, el sur de Ugarteche, la Ruta Nacional y el este de El Carrizal, según Defensa Civil.

Agua y granizo en Luján de Cuyo Granizo en Mendoza El granizo que cayó en Tunuyán. Gentileza Fernando Jara. Según los reportes de la tarde de Defensa Civil, a las 19.37 llovió y cayó granizo pequeño en Anchoris, el sur de Ugarteche, sobre la Ruta Nacional Nº 40 y llegó al oeste de El Carrizal. A la par, otro núcleo de tormenta se desató en Las Pintadas y Furno, y avanzó hacia el noroeste.

También llovió en La Sidrera de Tunuyán, El Carrizal, el este de Ugarteche, Gualtallary, Campo Los Andes, Calise, Capiz, el centro de Tunuyán, Agrelo, La Carrera, el centro de Luján, en el Dique Benegas, Los Árboles, Estancia Lucila, Lorine Bombal y Oeste de Altamira.

Embed - Granizo en Tupungato granizo en Mendoza La celda de granizo y las tormentas en Mendoza. Pronóstico del tiempo Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, mañana se espera una jornada calurosa con poca nubosidad, vientos moderados del noreste y poco nuboso en cordillera. La máxima será 35°C y la mínima de 19°C.

El sábado será un día caluroso con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche e inestable en cordillera. La máxima será 33°C y la mínima de 22°C.