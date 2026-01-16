Vacaciones a último momento: ofertas y opciones en cuotas para aprovechar

En plena temporada, con aeropuertos, terminales de ómnibus y rutas llenas de viajeros preparados para disfrutar un descanso durante este verano , todavía existe un grupo que no ha planificado sus vacaciones . Aunque esto pueda parecer una desventaja y falta de organización, también se presenta como una oportunidad de poder aprovechar todas las ofertas y opciones para pagar en cuotas que aparecen a último momento.

Lejos de ser una excepción, este comportamiento se consolida como una tendencia entre los viajeros, impulsada por la incertidumbre económica, la flexibilidad laboral y la búsqueda activa de oportunidades que permitan viajar sin desajustar el presupuesto. Para este segmento, el mercado turístico desarrolló una batería de alternativas: descuentos de último minuto en hotelería, paquetes, promociones bancarias y rebajas en pasajes.

Aunque reconocen que la anticipación es una de las claves para ahorrar más y tener más opciones disponibles, referentes del sector turístico admitieron que cada vez es más frecuente encontrarse con viajeros que deciden a último minuto. “Desde Despegar, siempre recomendamos planificar los viajes con anticipación, ya que esto permite acceder a una mayor disponibilidad de opciones, mejores precios y alternativas de financiación más convenientes. Anticiparse en la compra sigue siendo clave para optimizar el presupuesto y elegir con mayor tranquilidad tanto el destino como el tipo de experiencia de viaje”, sostuvo Laura Amorós, gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina.

“Sin embargo, también entendemos que existe un perfil de viajero que decide a último momento o que aún no pudo organizar sus vacaciones. Para ellos, hay muchas oportunidades. Además, estos viajes, si son dentro del país, pueden financiarse desde el momento de la compra, facilitando el acceso y la planificación sobre la marcha”, destacó Amorós.

Por su parte, Matías Mute, co-fundador de Promociones Aéreas, analizó: “Sabemos que para muchos viajeros es un placer y divertimento planificar sus vacaciones con cada detalle incluido, otros quizás más indecisos o con poco tiempo para planificar, organizan a último momento y no siempre consiguen los mejores precios, porque el calendario manda y las opciones se achican. Por eso cada temporada de verano nos proponemos encontrar las mejores opciones que pueden encontrarse en el mercado y las publicamos periódicamente para que quien este a la caza, pueda aprovecharlas”.

Qué destinos elegir para las vacaciones

Con la opción de poder hacer escapadas de tres o cuatro días, viajar una semana o diez días, en las distintas plataformas es posible encontrar alternativas para cada viajero. Desde Promociones Aéreas señalaron a la Costa Atlántica como una gran alternativa para un viaje corto.

“La Costa Atlántica todavía hoy no está al 100% de ocupación. Esto nos da la posibilidad de reservar con poca anticipación. Sin embargo a menor anticipación menor disponibilidad de precios económicos. Todavía podes disfrutar de la playa con un presupuesto semanal que ronda el millón. También, en el sur bonaerense, hay nuevas playas que se posicionan como plazas veraniegas para este 2026: Dunamar, Reta, Claromecó y Orense. Son playas ocultas, sin multitudes y para presupuestos limitados”, explicaron.

Para los viajes de una semana ya aparecen opciones internacionales entre las alternativas: “Con más días disponibles es posible viajar más lejos y disfrutar de destinos del Caribe como Punta Cana, Cancún y la Riviera Maya o los países limítrofes: Brasil, Chile o Uruguay. En las playas de Centroamérica podes volar directo y alojarte en un resort con todo incluido. En estos casos y debido al poco tiempo disponible para organizar, lo más conveniente es inclinarse por los paquetes all-inclusive de 7 noches con vuelo, hotel y traslados. Miami es un destino predilecto por los argentinos y este verano aerolíneas como Avianca y SKY incrementaron sus rutas desde Buenos Aires, lo que genera mayor disponibilidad y, en consecuencia, mejores precios”, puntualizaron.

Pasando a un viaje más largo, de unos diez días, está la posibilidad de combinar destinos como en México: Cancún y la Riviera Maya. También aparece entre las opciones Estados Unidos. “El vuelo multidestino que circula desde Buenos Aires a Costa Rica con regreso desde Panamá es una gran alternativa. El preferido de los argentinos es: Miami combinado con Bahamas o los parques de Orlando”, ejemplificaron. Y sumaron: “Para aquellos que cuenten con más presupuesto pueden elegir ir a la costa Oeste de California: Los Angeles, San Francisco y Las Vegas”.

“Para quienes buscan patear el tablero y visitar un destino exótico, sin las altas temperaturas: recomendamos África del Norte: Turquía, Marruecos o Egipto, países que hoy están en invierno y es una buena época para visitarlos ya que no sufre el calor del continente cuna de la humanidad”, sugirieron.

Desde Despegar, Laura Amorós señaló: “En cuanto a las preferencias, entre los destinos internacionales más elegidos se destacan Río de Janeiro, Florianópolis, Búzios y Miami. En el plano local, los destinos nacionales que concentran mayor interés son Buenos Aires, Bariloche junto con Córdoba y Puerto Iguazú, que se mantienen como opciones fuertes para los distintos perfiles de viajeros”.

Las opciones desde Mendoza

Para este año, la provincia de Mendoza encuentra múltiples oportunidades de vuelos nacionales e internacionales. Más allá de las conexiones directas con Chile, Brasil o Panamá, la gran novedad de la temporada es el desembarco de Arajet desde el mes de mayo con vuelos directos desde la provincia a Punta Cana con tres frecuencias semanales operadas los días miércoles, sábados y domingos.

Esto no solo se presenta como una oportunidad para conectar de manera directa con República Dominicana, sino que se puede conectar a través del hub caribeño con una amplia red de más de 28 destinos en América del Norte, Central y del Sur, incluyendo Chicago, Miami, Orlando, Lima, Ciudad de México y Kingston gracias al sistema de conexiones de Arajet.

Ofertas y opciones para las vacaciones

Al momento de elegir, más allá del destino, otro de los factores claves es la modalidad: “En este contexto, una de las tendencias que continúa consolidándose es la elección de paquetes turísticos, que combinan vuelo y alojamiento en un solo lugar. Esta modalidad no solo simplifica la organización del viaje, sino que también permite generar ahorros de hasta un 30% en comparación con la contratación de los servicios por separado, convirtiéndose en una alternativa cada vez más elegida tanto por quienes planifican con tiempo como por quienes viajan a último momento”, sostuvo la referente de Despegar.

Así, los expertos armaron una selección de ofertas y promociones para aprovechar para estas vacaciones:

Brasil

Río de Janeiro: paquete de viaje por 7 noches, saliendo desde Santiago de Chile (del 8 al 15) en febrero a $1.342.333. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas. Precio por persona.

Búzios: paquetes desde US$ 397 desde Buenos Aires por persona en base doble.

Florianópolis: alojamientos en Ingleses o Canasvieiras desde US$ 56 para dos personas.

Natal: paquete con vuelo y hoteles 3 estrellas a partir de US$ 647 desde Buenos Aires por persona en base doble.

Estados Unidos y Caribe

Miami y Caribe: tarifas de vuelos a partir de US$ 479 desde Buenos Aires.

Punta Cana, Bayahíbe o Samaná: paquetes all inclusive desde Buenos Aires.

Curazao: vuelos desde US$ 660 desde Buenos Aires.

Aruba: vuelos a partir de US$ 575 y con opciones en cuotas.

Centroamérica

Colombia: vuelos a la Isla de San Andrés a partir de US$ 561 desde Buenos Aires y paquetes all inclusive desde US$ 1.343. O paquete a Santa Marta con hoteles 4 estrellas a partir de US$ 806 desde Buenos Aires por persona en base doble.

Costa Rica: vuelo a San José a partir de US$ 555 desde Buenos Aires.

Jamaica: vuelos a partir de US$ 591 desde Buenos Aires.

Europa

Madrid: saliendo desde Santiago de Chile, vuelos desde US$ 644.

Nacionales