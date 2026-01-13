La primera actividad pública de Alfredo Cornejo luego de sus vacaciones

La primera actividad pública del gobernador Alfredo Cornejo luego de sus vacaciones fue esta mañana en Valparaíso, Chile, ya que disertó en la décima edición de Congreso Futuro , el mayor encuentro de divulgación científica del país y uno de los más relevantes a nivel mundial.

Al encuentro, que comenzó a las 9, asistió junto a la vicegobernadora Hebe Casado , quien este lunes también participó en una actividad similar en la capital chilena, Santiago, donde también sumó encuentros bilaterales para mejorar la conectividad entre Mendoza y el país vecino en la cuenta regresiva a la asunción de José Kast, el presidente electo de ideología de derecha.

Cornejo participó en la apertura de la jornada donde el senador chileno Francisco Chahuán y el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca Cabrera, lo recibió a él y a Casado junto a legisladores, funcionarios del país vecino y representantes del cuerpo consular.

También participaron autoridades universitarias de ambos países, entre ellas, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, y referentes de casas de altos estudios de Chile .

Durante su intervención, el Gobernador Alfredo Cornejo valoró la iniciativa y destacó la importancia de construir ámbitos de reflexión conjunta para anticipar los desafíos globales. “Es muy saludable que exista una convivencia entre ideologías diversas con objetivos comunes, como ocurre en este Congreso Futuro”, expresó, y subrayó el rol central del conocimiento, la ciencia y la innovación para enfrentar los cambios tecnológicos y sociales.

En ese sentido, remarcó que la articulación entre universidades, instituciones científicas y el sistema político “es clave para advertir los riesgos del futuro, pero también para aprovechar las oportunidades que ofrecen la tecnología y el conocimiento”.

El posteo de Hebe Casado tras su presencia en Chile

A través de la red social X, la vicegobernadora subrayó: "Desde el inicio quedó claro que no se trataba de una apertura más. Las charlas fueron distintas entre sí, pero todas conectadas por una misma idea. Pensar el futuro desde la vida real. Desde la relación con la naturaleza y la salud, hasta el origen de la vida, la educación y el bienestar. Escuchar a científicas y científicos como Alix Cosquer, a investigadores de universidades de Valparaíso y a figuras internacionales como Jack Szostak o Deepak Ramola no fue un ejercicio teórico. Fue una invitación a mirar cómo el conocimiento puede traducirse en decisiones concretas, en políticas públicas y en cambios que impactan en lo cotidiano".

Cómo sigue la agenda de Alfredo Cornejo

El Gobernador Alfredo Cornejo recibirá este jueves al ministro del interior Diego Santilli. Entre los temas que se abordarán será el proyecto de reforma laboral que está en el Congreso para ser tratado y el Gobierno nacional necesita votos para aprobarlo y además, las obras nacionales que están paradas.