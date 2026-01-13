El motivo por el que Alfredo Cornejo y Hebe Casado están juntos en Valparaíso

Casado estuvo este lunes en una actividad similar en la capital chilena, Santiago, donde además sumó encuentros bilaterales para mejorar la conectividad entre Mendoza y el país vecino en la cuenta regresiva a la asunción de José Kast, el presidente electo de ideología de derecha.

Bajo la pregunta guía “Humanidad: ¿Hacia dónde vamos?”, la versión nacional de Congreso Futuro se desarrollará entre el lunes 12 y el sábado 17 de enero. En tanto, Congreso Futuro Valparaíso se realiza de manera gratuita este martes 13.

Hay destacados invitados internacionales, entre ellos Jack Szostak, Premio Nobel de Fisiología, reconocido por sus investigaciones sobre la telomerasa(es una enzima que añade ADN a los extremos de los cromosomas protegiéndolos del acortamiento durante la división celular, lo que prolonga la vida de la célula) y Deepak Ramola, referente en Pensamiento 360 y desarrollo de herramientas educativas para estudiantes.

Cornejo y Casado están participando desde las 9 de la mañana en el Congreso que incluso planifican replicar en Mendoza, de acuerdo a lo que contó la vicegobernadora en la jornada del lunes.

La nueva etapa con Chile a la que apuesta Alfredo Cornejo

El triunfo de José Kast en el ballotage presidencial desarrollado el pasado 14 de diciembre, abre un nuevo panorama para la Argentina por la sintonía de miradas con el presidente Javier Milei. Ambos mandatarios son de derecha. En ese sentido, Mendoza aprovechará estrechar lazos con la gestión chilena para avanzar en temas estratégicos, especialmente a lo referido a conectividad.

De hecho, este lunes 12, la vicegobernadora expresó en sus redes sociales que: "Mantuvimos un encuentro de trabajo con el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie en el marco de la Misión Estratégica Congreso Futuro 2026 y del Pacto ConCiencia Mendoza 2050. Junto a representantes del sector académico, científico y de investigación, empresarios mendocinos, referentes del sector privado chileno y actores institucionales y sociales de ambos países, compartimos una agenda común con una mirada estratégica de mediano y largo plazo para el desarrollo de la región".

Además sostuvo: "Dialogamos sobre capital humano, educación e innovación, entendiendo que el futuro de Mendoza y del interior productivo argentino no puede pensarse únicamente desde Buenos Aires, sino desde una lógica verdaderamente federal y regional. Abordamos en profundidad la integración logística y la conectividad binacional. Coincidimos en que no es sostenible seguir dependiendo casi exclusivamente del Paso Cristo Redentor, hoy saturado, y que es imprescindible diversificar y potenciar otros pasos fronterizos para acompañar el crecimiento del comercio, la producción y el tránsito de mercancías. Analizamos también el impacto concreto de la logística en la competitividad. Mientras los circuitos tradicionales vía Atlántico, Estrecho de Magallanes, Mediterráneo y Canal de Suez encarecen las exportaciones entre 2 y 16 dólares por tonelada según el tipo de carga, la salida directa del interior argentino hacia puertos chilenos permite reducir esos costos en alrededor de 7 a 8 dólares por tonelada. Esa diferencia es decisiva para los productores y para la inserción internacional del país".

En esa línea, remarcó: "Coincidimos en que el Pacífico es el océano de este siglo y que Asia será el mercado central de los próximos 50 años. Con China e India concentrando poblaciones de más de 1.400 millones de habitantes cada una, Argentina tiene una oportunidad estratégica como proveedor de alimentos, industria agroalimentaria y valor agregado. Para el interior productivo, la asociación con Chile y el acceso eficiente a sus puertos resulta clave. En este contexto, valoramos la oportunidad que abre una nueva etapa política en Chile, con un nuevo gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast, que permita profundizar una agenda de integración, cooperación y desarrollo entre ambos países, con reglas claras, previsibilidad y visión de futuro".

La minería en la agenda de Hebe Casado

El 2025 con la aprobación de múltiples proyectos mineros tanto en Malargüe como San Jorge en Uspallata, fue un año clave para la minería en Mendoza. El 2026 será un año, de acuerdo a lo que plantea el Gobierno de Mendoza, de concreción de esas iniciativas y de ir por más.

Por eso Chile es un país estratégico, por la tradición que tiene en materia de minería y también por los insumos que se requieren para esa actividad económica de los que podrá haber intercambio a través de la conexión entre ambos países y en ese sentido también sobresale la importancia del Pacífico.