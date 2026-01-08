Cornejo prorrogó el mandato de la presidenta de un importante ente de control

El gobernador Alfredo Cornejo prorrogó el mandato de Andrea Salinas , presidenta del Ente Provincial Regulador Eléctrico ( EPRE ) . La directora a cargo de la conducción del organismo terminaba su cargo el pasado 31 de diciembre de 2025, pero el mandatario provincial extendió por cuatro meses su estadía.

A través del decreto Nº 2942, publicado este jueves en el Boletín Oficial, Cornejo designó a partir del 1 de enero de 2026 a Salinas como directora del EPRE por un periodo de cuatro meses, con un vencimiento el 30 de abril de 2026.

Asimismo, nombró a la Licenciada en Economía como presidenta del organismo que se encarga de controlar y fiscalizar la prestación del servicio eléctrico en Mendoza.

El decreto fue firmado el pasado 23 de diciembre, días antes de que concluya el mandato de Salinas . La profesional había sido designada a finales de 2019 como directora del EPRE y finalizaba su mandato de 6 años el 31 de diciembre de 2025.

Ante la proximidad de este vencimiento, Cornejo prorrogó el mandato por cuatro meses, hasta tanto se avance con el concurso público para una designación formal por un nuevo plazo de 6 años, como establece la legislación provincial.

epre edificio ente regulador electrico (2).JPG ALF PONCE / MDZ

Salinas es directora del EPRE desde finales de 2019. Previamente fue Gerente General en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. De julio de 2014 a diciembre de 2017 se desempeñó como jefa de la División de Calidad Comercial y subjefa del Departamento de Distribución de Energía Eléctrica del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

También fue coordinadora alterna del Área de Auditoría Económico Financiera y Revisión Tarifaria del ENRE y referente en la Unidad Técnica de Revisión Tarifaria del ENRE.

Quiénes conducen el EPRE

El EPRE cuenta con un directorio conformado por tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Los integrantes son seleccionados tras un concurso de antecedentes técnicos y profesionales

Actualmente el directorio del EPRE está conformado por Andrea Salinas, directora y presidenta, y Héctor Laspada, director vocal.

Salinas tomó las riendas del organismo en septiembre de 2025, luego de que renunciara la entonces directora y presidenta, Andrea Molina, quien fue designada como vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Frente al escenario y para evitar que el directorio del EPRE quede constituido con un solo director, el gobernador decidió extender por cuatro meses el mandato de Salinas.

Destacó que esta decisión se tomó en base a “los antecedentes técnicos y alto nivel profesional exhibidos por la Directora Andrea Noemí Salinas”, los cuales “ameritan renovar el mandato oportunamente conferido intertanto se tramita el concurso pertinente”.