China defiende sus alianzas en Latinoamérica tras las amenazas de Donald Trump

"Son países independientes", advierte China sobre Latinoamérica, ante las amenazas de Donald Trump y los Estados Unidos.

A través de Mao Ning, China ha apoyado a Latinoamérica tras los dichos y hechos de Donald Trump.

Las autoridades de China han defendido este lunes sus alianzas en Latinoamérica tras las continuadas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y han indicado que los países de la zona "son todos Estados soberanos e independientes con derecho a elegir de forma independiente sus socios comerciales".

Así lo ha expresado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, que ha señalado durante una rueda de prensa que "independientemente de los cambios que se produzcan, China seguirá encarnando una cooperación práctica con los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

"Todo esto", ha declarado, "se hará con el objetivo de impulsar un desarrollo común". Con estas palabras ha reaccionado a las palabras de Trump, que ha asegurado que Rusia y China "solo pueden comprar petróleo venezolano bajo control estadounidense".

"Si Estados Unidos no se hubiera hecho con el control de este crudo, lo habrían hecho ellos", ha alertado.

Donald Trump Xi Jinping efe Donald Trump y Xi Jinping, China y Estados Unidos bajo tensión permanente. Foto Efe EFE China apoya a Cuba ante los Estados Unidos Por otra parte, China ha reafirmado su apoyo a Cuba para "salvaguardar su soberanía nacional y su seguridad" ante la "injerencia externa", al tiempo que ha pedido al Gobierno de Estados Unidos "poner fin de inmediato al bloqueo y retirar las sanciones" impuestas contra la isla.