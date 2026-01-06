Sin Cornejo ni Casado: quién es el diputado que quedó como "gobernador interino"

Con la llegada del verano miles de mendocinos inician sus vacaciones y los políticos no son la excepción. Gran parte del Gobierno aprovechó los primeros días del 2026 para tomarse unos días de descanso, entre ellos el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado , por lo que un diputado provincial quedó como “gobernador interino” de Mendoza.

Cornejo viajó los últimos días de diciembre con destino a Chile. El mandatario provincial se quedará en Concón durante la primera quincena de enero y luego retornará a las actividades.

Durante los primeros días de ausencia, el control del Ejecutivo pasó a manos de la vicegobernadora Hebe Casado, pero la titular del Senado provincial inició este lunes 5 de enero sus vacaciones y estará de licencia durante una semana.

El senador radical y presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, es el tercer dirigente provincial en la línea de sucesión de la gobernación, pero también se encuentra de vacaciones. Por lo tanto, a cargo del Ejecutivo provincial quedó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi .

Con Cornejo, Casado y Kerchner de vacaciones, el timón del Ejecutivo provincial quedó en manos de Lombardi.

El legislador radical será el “gobernador interino” de Mendoza hasta el domingo, cuando regrese de su licencia la vicegobernadora Casado.

Quién es el gobernador interino de Mendoza

Lombardi es uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Cornejo y en quien delega gran parte de la “rosca” política.

Es el presidente de la UCR de Mendoza y en el último tiempo estuvo a cargo de negociar los términos y condiciones de los acuerdos electorales que involucraron a Cambia Mendoza.

Desde finales de 2019 ocupa el cargo de presidente de la Cámara de Diputados y previamente se había desempeñado como coordinador de gabinete durante buena parte de la primera gobernación de Cornejo.