Arancel cero para celulares: cuánto cuesta hoy un gama alta en Mendoza y qué puede bajar

Desde el 15 de enero rige el arancel 0% para importar celulares y el impacto ya se mira en los precios de Mendoza.

En Mendoza, la pregunta se repite en locales, grupos de compra y chats familiares: con el arancel de importación en cero, ¿cuánto cuesta hoy un celular de alta gama? La medida empezó a regir el jueves 15 de enero y abre un nuevo tablero para marcas, retailers y consumidores.

El punto es que el cambio no baja un precio de un día para el otro. Depende del stock disponible, de cuándo entró cada lote y de la estrategia comercial de cada cadena.

¿Qué cambia desde el arancel cero? El esquema que llegó a enero 2026 ya estaba previsto. El decreto 333 había recortado el derecho de importación del 16% al 8% en mayo de 2025 y fijó la eliminación total para el 15 de enero. El Gobierno sostiene que la competencia y la baja de carga impositiva pueden empujar reducciones, y citó un mensaje oficial que habló de recortes “entre 25% y 35%” en distintos modelos. En la práctica, eso puede reflejarse primero en equipos importados y, más lento, en listas de precios que se acomodan con el recambio.

En Mendoza, el efecto tiene un condimento extra: la dispersión. Convivían, y siguen conviviendo, precios de cadenas nacionales, tiendas online con envío, operadores de telefonía y comercios locales que trabajan con stock propio. Esa mezcla genera saltos grandes entre una opción y otra. También pesa la financiación: el mismo equipo puede verse “caro” al contado y “más accesible” en cuotas, aunque el número final sea otro. Y ahora aparece un incentivo nuevo: el arancel 0% busca formalizar importaciones y sumar competencia en un mercado que venía tensionado.

samsung En Mercado Libre, el Galaxy A06 suma 46% de descuento y se afirma en gama entrada. Imagen extraída de la web Precios de alta gama en Mendoza: cuánto se está viendo Si el objetivo es un Android premium, el Samsung Galaxy S25 Ultra es el termómetro. En Mercado Libre, una promo relevada por MDZ lo mostró a $1.735.395, con rebaja fuerte frente a su valor anterior. En el retail tradicional, la foto es distinta: Musimundo publicó el S25 Ultra a $3.699.999 en su tienda online. En el canal de operadoras, Claro lo listó a $3.299.999 (y también exhibió un precio con descuento en un pago). Y en comercios mendocinos de tecnología, aparecen valores intermedios o alternativos: Cuyo Digital, por ejemplo, mostró el S25 Ultra (512 GB) en torno a $1.950.000. La diferencia no es menor y suele explicarse por variantes de memoria, promociones puntuales, tipo de garantía, origen del stock y condiciones de pago.