Vuelve a subir el plazo fijo: cuánto se gana con $700.000 en enero de 2026

En enero, varias entidades ajustaron sus tasas y el plazo fijo ofrece nuevos rendimientos que atraen a los ahorristas.

El plazo fijo ofrece tasas de hasta el 31% en enero.Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72

El plazo fijo volvió a mostrar señales de recuperación en enero y se consolida como una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que priorizan seguridad y previsibilidad. Con tasas nominales anuales (TNA) que llegan hasta el 31%, esta herramienta tradicional vuelve a captar la atención en un contexto de cautela financiera.

Por qué el plazo fijo gana terreno en enero El renovado interés por el plazo fijo responde a varios factores. La tasa se fija al momento de la constitución y se mantiene hasta el vencimiento, sin sobresaltos. A esto se suma la facilidad de acceso: hoy puede constituirse de forma digital, a través de homebanking o aplicaciones, incluso en entidades donde no se es cliente. En este escenario, comparar tasas resulta clave, ya que la diferencia entre bancos puede traducirse en varios miles de pesos en apenas 30 días.

Qué tasas ofrecen los bancos Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas se mantienen en niveles más moderados. Banco Nación paga una TNA del 23,5%, Banco Provincia se ubica en torno al 25%, mientras que Banco Macro alcanza el 27,5%. Galicia y BBVA ofrecen alrededor del 22%, Santander un 21% y Banco Ciudad se posiciona como uno de los más bajos, con 20,5%.

Las propuestas más competitivas aparecen fuera del top ten. Banco de Comercio encabeza el ranking con una TNA del 31%, seguido por Banco CMF, Banco Bica, Banco Meridian, Banco VOII y Crédito Regional, que ofrecen tasas cercanas al 30%. Otras entidades como Reba y Mariva se ubican en torno al 29%.

Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels El plazo fijo sigue siendo la opción preferida de muchos ahorristas. Foto: Pixels Cuánto se gana con $700.000 a 30 días El rendimiento final depende directamente de la tasa elegida. Con una TNA del 31%, la ganancia mensual ronda el 2,58%, lo que equivale a unos $18.060 en 30 días. De este modo, al vencimiento el ahorrista recibiría aproximadamente $718.060.