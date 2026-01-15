Subió el plazo fijo: hasta cuánto ofrecen los bancos en enero

En enero 2026, el plazo fijo vuelve a ganar atractivo con bancos que ofrecen tasas de interés superiores al 29% a 30 días.

El plazo fijo volvió a mostrar movimientos en enero y algunas entidades ajustaron al alza sus tasas de interés. Según los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, hoy las tasas nominales anuales (TNA) llegan hasta el 30 por ciento.

Las tasas entre los bancos con mayor volumen de depósitos En el grupo de los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se mantienen en niveles más moderados. El Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires ofrecen una TNA del 23,5 por ciento, mientras que Banco Macro se ubica algo por encima, con 24,5 por ciento. En tanto, Galicia y BBVA pagan 22 por ciento, Santander alcanza el 21 por ciento y el Banco Ciudad se posiciona entre los más bajos, con 20,5 por ciento.

El plazo fijo es una opción tradicional que renueva atractivo Foto: Pixabay El plazo fijo es una opción tradicional que renueva atractivo Foto: Pixabay Los bancos que más rendimiento ofrecen en enero Por fuera del top ten, aparecen las propuestas más competitivas del mercado. Entidades como Banco CMF y Banco de Comercio encabezan el ranking con una TNA del 30 por ciento, convirtiéndose en las opciones más atractivas para quienes buscan maximizar el rendimiento a 30 días. Muy cerca se ubican Banco Meridian, Banco VOII, Crédito Regional y Reba, con tasas del 29 por ciento.

Otros bancos también ofrecen rendimientos elevados. Banco Bica y Banco Mariva pagan 28 por ciento, mientras que Banco de Córdoba llega al 27 por ciento. En el escalón intermedio se encuentran Banco del Sol con 26,5 por ciento, Bibank con 26 por ciento y Banco de Corrientes con 25,5 por ciento. En algunos casos, como Banco Hipotecario, la tasa mejora para no clientes y puede alcanzar el 27 por ciento.