Dime de qué generación eres y te diré cómo inviertes

Si bien a la hora de hablar de agregados, como el mercado , la gente, los inversores , se promedia, es decir, se hace referencia a la mayoría, o lo que marca el consenso, hay algunas características inherentes a cada generación que definen lo que buscan a la hora de invertir.

Por ejemplo, los llamados "Baby Boomers (BB)" priorizan la preservación del capital y son adversos al riesgo, mientras que la Generación X (Gen X) busca un equilibrio entre crecimiento y seguridad. Por su parte, los Millennials y la Generación Z están más abiertos a asumir riesgos, invirtiendo en criptomonedas , acciones tecnológicas y ESG (responsabilidad social).

Los analistas de Alpari, uno de los principales brokers internacionales, analizaron las principales diferencias entre el enfoque de inversión y comercio de las distintas generaciones. El estudio detalla diferencias generacionales significativas, así como ciertas similitudes entre los grupos de edad en lo que respecta a los hábitos de inversión y "trading". Veamos.

En primer lugar, analizan el enfoque de inversión y la tolerancia al riesgo de los Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1964. El bróker revela que el objetivo principal de esta generación es su ingreso de jubilación y la preservación de su capital. Los BB invierten en activos como acciones, bonos, fondos de inversión e inmobiliario, y probablemente tengan un plan de retiro con retiros sistemáticos. Tienden a ser adversos al riesgo, ya que dependen de sus inversiones para los ingresos de su jubilación, por lo que son cautelosos ante posibles pérdidas. Esta generación suele obtener información de inversión a través de asesores financieros, medios de comunicación tradicionales e instituciones financieras consolidadas.

También analizaron el enfoque de inversión de la Generación X, nacida entre 1965 y 1980. Según sus conclusiones, esta generación, actualmente de entre 45 y 60 años, se centra principalmente en la acumulación de riqueza, la gestión de herencias y el equilibrio entre las necesidades familiares y la seguridad financiera futura. Lo que diferencia a esta generación de los BB es que, por lo general, tienen una mayor tolerancia al riesgo. La Gen X tiende a equilibrar crecimiento con seguridad e ingresos, manteniendo una tolerancia al riesgo moderada en general. Suelen obtener información de inversión a través de asesores tradicionales, medios financieros y análisis independientes. A diferencia de los BB, la Gen X tiende a incluir sus propias investigaciones online en la toma de decisiones.

Con relación a los hábitos de inversión de los Millennials, nacidos entre 1981 y 1996, el análisis muestra que esta generación se enfoca en establecer objetivos financieros, como la jubilación anticipada o la construcción de riqueza a largo plazo. Las acciones tecnológicas y las criptomonedas son inversiones muy populares, al igual que las inversiones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Los Millennials están abiertos a asumir riesgos calculados y se sienten cómodos con la volatilidad. Esta generación utiliza aplicaciones financieras, redes sociales, educación online, comunidades de pares y asesores financieros para obtener información de inversión. Los Millennials se sienten mucho más cómodos investigando y aprendiendo online que las generaciones mayores.

Por último, la Generación Z y Alpha. El estudio muestra que en el caso de los hábitos de inversión de la Gen Z, la generación más joven actualmente y que comprende a los nacidos entre 1997 y 2012, que empiezan a invertir alrededor de los 19 años y, al igual que los Millennials, están interesados en inversiones ESG y criptomonedas. El bróker también reveló que las acciones fraccionadas son populares entre esta generación, que puede tener menos capital para invertir que sus mayores. La Gen Z suele recurrir a fuentes online como TikTok y YouTube para obtener información de inversión, y frecuentemente utiliza aplicaciones financieras y plataformas de trading gamificadas.

Mientras que la Generación Alpha, nacida entre 2010 y 2024, el bróker afirma que esta generación experimenta una mayor desigualdad de ingresos a nivel mundial y que esta generación podría crecer con una sólida educación financiera y acceso a herramientas financieras digitales, lo que podría significar que, al llegar a la adultez, podrían sentirse más cómodos explorando activos más complejos.

A modo de conclusiones, el estudio señala que los objetivos universales entre las generaciones son: construir riqueza, lograr estabilidad financiera y prepararse para la independencia financiera. Muchos inversores ahora eligen plataformas digitales para invertir, siendo los Millennials y la Gen Z quienes optan por aplicaciones móviles intuitivas. Aunque algunas generaciones tienden a asumir riesgos y otras prefieren preservar su capital, algo que todas tienen en común es el deseo de soluciones financieras accesibles, confiables y que les den poder de decisión. Según la visión de los analistas de Alpari, es interesante observar tanto las similitudes como las diferencias en los hábitos de inversión entre generaciones, dado que los Millennials y la Gen Z suelen coincidir, dando gran importancia a las inversiones ESG y mostrando apertura hacia las criptomonedas, como destacan encuestas recientes. Mientras que la Gen X, por su parte, hace de puente con los BB, manteniendo una mayor tolerancia al riesgo pero favoreciendo los vehículos de inversión tradicionales, aunque muchos expresan preocupación por su preparación para la jubilación.