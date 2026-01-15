Cuánto cuestan el iPhone 17 Pro Max y el Samsung Galaxy S25 Ultra con la quita de aranceles a los celulares importados

En el marco de la política de apertura comercial que lleva adelante el Gobierno, desde este jueves comienza a regir la eliminación de aranceles a la importaciones de celulares , reduciendo la tasa aduanera desde el 8% hasta el 0%. La medida tendrá impacto en varios productos, aunque gradual, entre ellos en dos de los más buscados: el Iphone 17 Pro Max y el Samsung Galaxy S25 Ultra.

La medida se remonta al decreto 333/25 publicado en mayo de 2025, que había bajado estos gravámenes del 16% al 8% en una primera fase. En esta etapa, con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el gravamen baja a 0%, con la idea de alinear el mercado local con los estándares regionales, donde los precios de la tecnología suelen ser considerablemente más bajos.

El oficialismo detalló que la medida “mejorará las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

Según datos oficiales, desde mayo de 2025 los precios de celulares ya habían experimentado una reducción de entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos tras la primera etapa de rebaja arancelaria.

En la página de MacStation, el iPhone 17 Pro Max con capacidad de 256 GB cuesta $2.999.990. Pero, sin impuestos nacionales, valdría $2.281.361. En tanto, el iPhone 17 Pro se vende a $2.699.990 y el 17, $1.999.990. Las versiones de 512 GB de todos los modelos tienen un costo adicional de $500.000, mientras que optar por el modelo de 1 TB implica sumar cerca de $900.000.

Desde la empresa aseguraron que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y para toda la línea de iPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.

“Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado al presentar el iPhone 17 y se aplicó en ese momento a toda la línea de iPhones”, señalaron.

En tanto, en Mercado Libre, el el último modelo lanzado por Apple se consigue a $3.399.999.

Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Ultra

En la página oficial de Samsung, el Galaxy S25 Ultra con capacidad de 512 GB cuesta $3.699.999. Sin embargo, si se le quitaran los impuestos nacionales, saldría $3.057.850.

Mientras tanto, en Mercado Libre, este mismo modelo se consigue a un precio que oscila entre los $2.100.000 y los $2.999.999.