ARCA subasta celulares iPhone sellados y en caja: cómo participar
ARCA confirmó una nueva subasta para las próximas semanas y se rematarán celulares de Apple. Cómo participar.
En las últimas horas, ARCA confirmó la realización de una nueva subasta que se hará en conjunto con el Banco Ciudad y su sitio de remates online que gana cada vez más relevancia. En esta ocasión, se organizó la actividad para la última semana de enero, en un mes muy cargado.
Mientras ARCA organiza subastas de automóviles, de PlayStation 5 PRO y de otros artefactos tecnológicos, ahora se suma una nueva actividad con celulares iPhone de Apple. Esta subasta es distinta a la ya anunciada para el 15/01 que también pone a disposición lotes de los teléfonos populares de la marca de la manzanita.
Te Podría Interesar
Qué subasta ARCA y cuándo es el remate
La subasta de ARCA se realizará el 22 de enero de este año, es decir, en las próximas semanas. El remate se llevará adelante por el sitio web del Banco Ciudad.
El mismo pondrá a disposición de remate un total de 150 teléfonos iPhone 11 con memoria de 128 GB. Son diez lotes de 15 celulares cada uno los que van a estar disponibles para los interesados en el remate del 22/01.
Vale aclarar que los teléfonos no se van a exponer en forma individual, sino que los interesados tendrán que tener en cuenta la compra del lote completo de quince celulares; por lo que esta podría ser una alternativa dirigida más que nada a quienes quieren obtenerlos al por mayor o dedicarse luego a venderlos en algún negocio.
Cómo participar de la subasta de ARCA
Para poder participar de la subasta actual y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos:
1. Registro en la plataforma
-
Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar
Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tenés una registrada.
2. Inscripción a la subasta
-
Dentro de la plataforma, buscar la Subasta N° 3796 y hacer clic en inscribirse o participar.
La inscripción suele estar habilitada hasta 48 hs antes de la fecha y hora de inicio de la subasta online.
3. Garantía / depósito
-
Muchas subastas requieren efectuar un depósito de garantía (caución) para poder ofertar.
El monto y la forma de depósito están detallados en la sección de Condiciones de Venta de cada subasta.
4. Aceptar condiciones de venta
-
Antes de ofertar, deberás aceptar los términos y condiciones de la venta, que incluyen formas de pago, retiro de bienes, posibles tributos (por ejemplo IVA 21% sobre el precio) y otras obligaciones.