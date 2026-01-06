ARCA subasta celulares iPhone sellados y en caja: cómo participar

ARCA confirmó una nueva subasta para las próximas semanas y se rematarán celulares de Apple. Cómo participar.

En las últimas horas, ARCA confirmó la realización de una nueva subasta que se hará en conjunto con el Banco Ciudad y su sitio de remates online que gana cada vez más relevancia. En esta ocasión, se organizó la actividad para la última semana de enero, en un mes muy cargado.

Mientras ARCA organiza subastas de automóviles, de PlayStation 5 PRO y de otros artefactos tecnológicos, ahora se suma una nueva actividad con celulares iPhone de Apple. Esta subasta es distinta a la ya anunciada para el 15/01 que también pone a disposición lotes de los teléfonos populares de la marca de la manzanita.

Qué subasta ARCA y cuándo es el remate La subasta de ARCA se realizará el 22 de enero de este año, es decir, en las próximas semanas. El remate se llevará adelante por el sitio web del Banco Ciudad.

El mismo pondrá a disposición de remate un total de 150 teléfonos iPhone 11 con memoria de 128 GB. Son diez lotes de 15 celulares cada uno los que van a estar disponibles para los interesados en el remate del 22/01.

Inicialmente, la pantalla del dispositivo mostraba el logo de Apple. Sin embargo, cuando el sistema operativo se activó se dio con una sorpresa. Foto: bgr Ilustrativa: ARCA subasta celulares de Apple. Vale aclarar que los teléfonos no se van a exponer en forma individual, sino que los interesados tendrán que tener en cuenta la compra del lote completo de quince celulares; por lo que esta podría ser una alternativa dirigida más que nada a quienes quieren obtenerlos al por mayor o dedicarse luego a venderlos en algún negocio.