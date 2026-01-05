ARCA subasta una enorme cantidad de PlayStation 5 a un precio muy bajo: cómo participar

ARCA confirmó la realización de un nuevo remate para el mes de febrero en el que pondrá a disposición consolas de videojuegos.

La PlayStation 5 en una subasta de ARCA.

Mientras crece la demanda en casas de videojuegos por las consolas de última generación, ARCA confirmó que realizará una subasta en la que pondrá a disposición una enorme cantidad de PlayStation 5 PRO con el fin de que los interesados puedan adquirirla a un precio mejor que el del mercado actual.

Se trata de un nuevo remate que se realizará en febrero y trae como novedad este tipo de consolas que llaman la atención de todos los contribuyentes en pocas horas, con miles de inscriptos este lunes.

No será la primera subasta del año, ya que antes lo hará con celulares Apple, productos textiles y hasta autos usados.

Qué subasta ARCA y cuándo ARCA tiene pensado subastar el próximo 5 de febrero unos 52 lotes con una PlayStation 5 PRO cada uno. Es decir, son en total 52 consolas de videojuegos que vienen en caja y sin uso.

La memoria, en todos los casos, es de 2TB y contiene un control joystick inalámbrico Dualsense sin el cable de alimentación. Si bien destacaron que la mercadería está sin controlar, se vende en el estado en el que se encuentra en caja cerrada y nueva, por lo que el interesado se asegura que no hubo uso previo de la consola.