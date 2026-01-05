ARCA subasta una enorme cantidad de PlayStation 5 a un precio muy bajo: cómo participar
ARCA confirmó la realización de un nuevo remate para el mes de febrero en el que pondrá a disposición consolas de videojuegos.
Mientras crece la demanda en casas de videojuegos por las consolas de última generación, ARCA confirmó que realizará una subasta en la que pondrá a disposición una enorme cantidad de PlayStation 5 PRO con el fin de que los interesados puedan adquirirla a un precio mejor que el del mercado actual.
Se trata de un nuevo remate que se realizará en febrero y trae como novedad este tipo de consolas que llaman la atención de todos los contribuyentes en pocas horas, con miles de inscriptos este lunes.
No será la primera subasta del año, ya que antes lo hará con celulares Apple, productos textiles y hasta autos usados.
Qué subasta ARCA y cuándo
ARCA tiene pensado subastar el próximo 5 de febrero unos 52 lotes con una PlayStation 5 PRO cada uno. Es decir, son en total 52 consolas de videojuegos que vienen en caja y sin uso.
La memoria, en todos los casos, es de 2TB y contiene un control joystick inalámbrico Dualsense sin el cable de alimentación. Si bien destacaron que la mercadería está sin controlar, se vende en el estado en el que se encuentra en caja cerrada y nueva, por lo que el interesado se asegura que no hubo uso previo de la consola.
El precio base es de 355.000 pesos argentinos, por lo que está mucho más barata que en el mercado actual ya que la misma consola comprada en una casa de videojuegos cuesta cerca del millón de pesos.
Cómo participar de la subasta de ARCA
Para poder participar de la subasta actual y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos:
1. Registro en la plataforma
-
Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar
Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tenés una registrada.
2. Inscripción a la subasta
-
Dentro de la plataforma, buscar la Subasta N° 3796 y hacer clic en inscribirse o participar.
La inscripción suele estar habilitada hasta 48 hs antes de la fecha y hora de inicio de la subasta online.
3. Garantía / depósito
-
Muchas subastas requieren efectuar un depósito de garantía (caución) para poder ofertar.
El monto y la forma de depósito están detallados en la sección de Condiciones de Venta de cada subasta.
4. Aceptar condiciones de venta
-
Antes de ofertar, deberás aceptar los términos y condiciones de la venta, que incluyen formas de pago, retiro de bienes, posibles tributos (por ejemplo IVA 21% sobre el precio) y otras obligaciones.