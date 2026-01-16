A cuánto cotiza el dólar en la última rueda de la semana

El Banco Central encadena compras consecutivas de divisas en el mercado cambiario. Frente a este escenario, cómo reacciona el dólar.

El dólar se encamina a cerrar una semana a la baja y extiende la "pax cambiaria" en el mercado, incluso en medio de la racha compradora de divisas que lleva adelante el Banco Central (BCRA) en el mercado. La city posa su mirada en la suba de tasas de esta semana.

En este escenario, el dólar oficial minorista se vende a $1.470 en la pizarra del Banco Nación en la última rueda de la semana. En tanto, el mayorista opera a $1.441, el tipo de cambio oficial cayó ayer 0,8%.

Esto se da un contexto donde el BCRA continúa con su proceso de acumulación de reservas y, en lo que va de 2026, ya compró más de 560 millones de dólares en el mercado de cambios.

A cuánto cotizan los dólares paralelos En relación a las cotizaciones paralelas, el dólar blue se negocia a $1.510.