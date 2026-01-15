Presenta:

Wall Street: los bonos y las acciones argentinas suben en la rueda de este jueves, y baja el riesgo país

Luego de tres ruedas consecutivas con caídas, los bonos cortan la racha bajista y operan con subas tanto en Wall Street como en la plaza local.

Luego de tres ruedas consecutivas con caídas, los bonos cortan la racha bajista y operan con subas tanto en Wall Street como en la plaza local. Los ADRs también se muestran optimistas y suben hasta 2,7%, en un escenario de más calma en los mercados globales.

En el ámbito local, la city pone el foco en las tasas y en lo que pasó en la licitación de deuda del Tesoro del miércoles, donde el equipo económico tuvo que convalidar tasas más altas y a un menor plazo, pero no se liberaron pesos al mercado.

El riesgo país baja hasta los 572 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval retrocede 0,1%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben hasta 2,7%, como el caso del ADR de Supervielle.

A cuánto cotiza el dólar oficial este jueves

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación.

