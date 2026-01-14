Los bonos en dólares profundizan caídas en la rueda de este miércoles y el riesgo país sube

Los activos argentinos extienden bajas en la rueda de este miércoles, en medio de las tensiones geopolíticas que salpica a los mercados emergentes. En ese escenario, los bonos encaran la tercera jornada consecutiva con cotizaciones en rojo.

La deuda soberana en dólares opera con caídas de hasta 0,4% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2030. En tanto, los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica, con retrocesos de hasta 0,6%, como el caso del Global 2030.

Ayer los bonos retrocedieron 0,2% en promedio. De esta manera, los títulos soberanos continúan con la tónica negativa con la que comenzó 2026, a pesar del pago de los vencimientos del 9 de enero con el REPO y al avance en la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

En ese escenario, el riesgo país sube y se ubica en 585 puntos básicos .

En el plano local, el mercado pone el foco en la licitación del Tesoro de este miércoles, que será la primera tras conocerse el dato de inflación. Para enfrentar vencimientos por $9,59 billones, el Tesoro ofrece un menú amplio y diversificado, con instrumentos a tasa fija, ajustados por CER, TAMAR y letras dollar linked.

Acciones

En la plaza local, el Merval baja 0,4%. Las acciones del panel líder muestran caídas generalizadas, traccionadas por Transener (-4%).

Los papeles argentinos que operan en Wall Street cotizan mixtos. Se destaca la suba de Globant (+4,2%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.480 en la pizarra del Banco Nación.