Los bonos en dólares profundizan caídas en la rueda de este miércoles y el riesgo país sube
Los bonos encaran la tercera jornada consecutiva con cotizaciones en rojo. En sintonía, el riesgo país se ubica por encima de los 580 puntos.
Los activos argentinos extienden bajas en la rueda de este miércoles, en medio de las tensiones geopolíticas que salpica a los mercados emergentes. En ese escenario, los bonos encaran la tercera jornada consecutiva con cotizaciones en rojo.
La deuda soberana en dólares opera con caídas de hasta 0,4% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2030. En tanto, los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica, con retrocesos de hasta 0,6%, como el caso del Global 2030.
Ayer los bonos retrocedieron 0,2% en promedio. De esta manera, los títulos soberanos continúan con la tónica negativa con la que comenzó 2026, a pesar del pago de los vencimientos del 9 de enero con el REPO y al avance en la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA).
En ese escenario, el riesgo país sube y se ubica en 585 puntos básicos.
En el plano local, el mercado pone el foco en la licitación del Tesoro de este miércoles, que será la primera tras conocerse el dato de inflación. Para enfrentar vencimientos por $9,59 billones, el Tesoro ofrece un menú amplio y diversificado, con instrumentos a tasa fija, ajustados por CER, TAMAR y letras dollar linked.
Acciones
En la plaza local, el Merval baja 0,4%. Las acciones del panel líder muestran caídas generalizadas, traccionadas por Transener (-4%).
Los papeles argentinos que operan en Wall Street cotizan mixtos. Se destaca la suba de Globant (+4,2%).
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.480 en la pizarra del Banco Nación.