Las acciones argentinas suben hasta 4,3% en Wall Street

A diferencia de las acciones, los bonos caen a pesar de asegurarse los pagos de deuda del viernes. El riesgo país sube por encima de los 580 puntos.

El anuncio del REPO con seis bancos internacionales por US$3.000 millones para hacerle frente a los vencimientos del viernes parece no fue suficiente para el mercado. Los bonos cerraron las rueda de ayer bajas y extienden caídas en la rueda de este jueves. Como consecuencia, el riesgo país trepa por arriba de los 580 puntos básicos.

Los bonos en Wall Street operan con caídas de hasta 0,8%, como el caso del Global 2041. La deuda bajo legislación local cotiza en la misma sintonía.

El riesgo país continúa al alza y se ubica en 583 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval revierte la caída inicial y avanza 1%. Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, traccionadas por Transportadora Gas del Sur (+4,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con subas, impulsados por TGS (+4,3%).