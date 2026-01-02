Los bonos y las acciones suben en la plaza local en la primera jornada financiera de 2026

Los activos argentinos se muestran optimistas en la primera rueda del año en la bolsa local. El mercado comienza a tantear la nueva estrategia del Gobierno de actualización de las bandas cambiarias por inflación y el proceso de acumulación de reservas. Sin embargo, los bonos caen en Wall Street.

Los bonos bajo legislación local suben hasta 1%, traccionados por el Global 2029. Sin embargo, la deuda soberana en dólares cae en Nueva York.

Cabe destacar, que los Globales registraron retornos anuales que se ubican en un rango de 15,3% a 17,4% durante 2025.

En tanto, el riesgo país se ubica en los 557 puntos básicos. Pese a la baja, aún se mantiene por encima de las 550 unidades.

En la plaza local, el Merval avanza 1,2%. El mayor índice accionario medido en dólares retrocedió exhibió una caída anual de 6,1% en 2025.

Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Holcim (+3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma sintonía, con avances de hasta 1,8%, como el caso de Edenor.

A cuánto cotiza el dólar

En el debut de las nuevas bandas cambiarias, el dólar oficial minorista sube $5 en el Banco Nación y se vende a $1.585. En 2025, la divisa avanzó 41,5%, frente a una inflación que terminará alrededor de 31%.