Los bonos y las acciones argentinas retroceden a pesar del REPO

El Banco Central (BCRA) anunció un REPO con bancos por US$3.000 millones para hacerle frente a los pagos de deuda del viernes. Los bonos reaccionan a la baja.

A pesar del anuncio del Banco Central (BCRA) de un REPO con bancos internacionales para afrontar los vencimientos del viernes, los bonos argentinos operan con bajas generalizadas tanto en Wall Street como en la plaza local, al igual que las acciones.

Tras abrir la jornada con subas de hasta 0,3%, la deuda soberana en dólares revierte la tendencia inicial y cae 0,5% en Nueva York, traccioanda por el Global 2038. En la bolsa local, los bonos operan en la misma tónica, con bajas de hasta 0,4%, como el caso del Global 2030.

El riesgo país sube y se ubica en los 575 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval se desploma 4%. Las acciones del panel líder muestran bajas generalizadas, traccionadas por Supervielle (-6,4%)

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma sintonía, con retrocesos de hasta 3,3%, como el caso de Supervielle.