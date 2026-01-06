Wall Street: los bonos argentinos operan mixtos y las acciones suben en medio de la tensión global

Los activos argentinos se muestran dispares en Wall Street, mientras la mirada de los inversores globales siguen de cerca los acontecimientos en Venezuela.

La deuda soberana en dólares opera mixta en Wall Street, con caídas de hasta 0,5% como el Bonar 2041. El riesgo país se ubica en 562 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,3%. Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Transener (+1,7%).

Los papeles argentinos que operan en Wall Street cotizan en la misma tónica, traccionados por los ADRs de los bancos. Las principales subas son: Mercado Libre (+1,6%), Supervielle (+1,5%), BBVA (+1,4%) y Galicia (+1,3%).