Las acciones petroleras de Estados Unidos se disparan tras la captura de Maduro

La detención de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump impulsó las acciones de las empresas petroleras estadounidenses. Los papeles chinos se desploman.

Las acciones de las principales empresas petroleras de Estados Unidos y China reaccionan en contraste a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de la administración de Donald Trump.

En la jornada financiera de este lunes, las compañías del sector petrolero cotizan en alza en Wall Street reaccionan con optimismo al nuevo escenario que enfrenta sector a nivel global.

Las subas son impulsadas por Chevron (+7,6%) o ConocoPhillips (+7,2%), ExxonMobil (+4,10%), y por empresas de servicios petroleros como Schlumberger (+9,3%) o Halliburton (+8,9%). A su vez, acciones de refinerías y transporte como Valero Energy (+5,8%) y Marathon Petroleum (+5,3%).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump pidió acceso "total" al petróleo venezolano, y alentó a varias compañías estadounidenses a invertir en suelo venezolano para extraer el crudo.

Qué pasa con China En paralelo, las acciones petroleras chinas operan con caídas, por posibles limitaciones al acceso del gigante asiático al petróleo venezolano. El crudo venezolano representa entre el 5% y el 8% del total de importaciones de petróleo de China.