Las acciones argentinas suben en Wall Street y los bonos operan mixtos en medio de la tensión entre EE.UU. - Venezuela

Las acciones argentinas acompañan la sintonía de Wall Street, que muestra subas generalizadas tras la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela.

Los activos argentinos se mueven mixtos tanto en el exterior como en la bolsa local. Las acciones suben en Wall Street, en un contexto de suba generalizada de la bolsa en Nueva York tras la captura Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La deuda soberana en dólares opera mixta en Nueva York, el Global 2029 sube 0,8%. Los bonos bajo legislación local caen hasta 0,4%.

En ese contexto, el riesgo país sube y se ubica en 563 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede 1,13%. Las acciones del panel líder operan mixtas, con subas de hasta 4% como el caso de Holcim.

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben hasta 9,9%, traccionados por Mercado Libre. Los papeles son impulsados en el contexto de la suba generalizada de la bolsa en Nueva York por la tensión en Venezuela tras la captura Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.