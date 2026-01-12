Wall Street: los bonos y las acciones argentinas operan con caídas arrastradas por la tensión de la FED

Los bonos y las acciones argentinas comienzan con bajas en la primera rueda de la semana en Wall Street.

Los bonos y las acciones argentinas comienzan con bajas en la primera rueda de la semana en Wall Street. Esto se da en medio de que la bolsa de Nueva York es sacudida por un nuevo enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el titular de la Reserva Federal estadounidense (FED), Jerome Powell, que inquieta a los mercados globales.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street muestran mayorías de caídas, arrastras por el rojo generalizado en Nueva York, debido a la disputa entre Trump y Powell. Según información brindada por Reuters, se debe a que una investigación criminal sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, "avivó las preocupaciones sobre la independencia del banco central más influyente del mundo".

En ese escenario, los ADRs caen hasta 1,9%, traccionados por Loma. En la plaza local, el Merval retrocede 0,2% en pesos. La semana pasada, el mayor índice accionario bajó 0,3% medido en dólares. Por su parte, las acciones del panel líder operan mixtas.

Bonos La deuda soberana en dólares en Wall Street opera mixta, con caídas de hasta 0,9% como el Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local muestras bajas generalizadas, de hasta 0,5%.

El riesgo país se ubica en 566 puntos básicos.