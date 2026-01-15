Dólar cara chica: hasta cuándo se pueden cambiar los billetes en el Banco Central
Para cambiar los billetes de dólar con cara chica para evitar inconvenientes en Estados Unidos hay que ir al Banco Central.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó que no existe más una fecha tope para que los bancos cambien los billetes de dólar “cara chica” o deteriorados en el sistema financiero local, una decisión clave para quienes planean viajar o usar dólares en Estados Unidos.
¿Qué significa el fin de la fecha límite para el dólar con cara chica?
Hasta hace pocos días, existía un plazo para que las entidades financieras recibieran billetes antiguos o desgastados, conocidos como dólares cara chica, para depositarlos o canjearlos por diseños más recientes o mejores condiciones. Ese plazo estaba fijado hasta el 31 de diciembre de 2025, pero la nueva normativa eliminó esa restricción.
Con la Comunicación “A” 8352, el BCRA habilitó de forma indefinida la recepción de estos billetes en bancos adheridos, siempre que cumplan ciertos requisitos mínimos de integridad física y autenticidad.
El organismo monetario explicó que el mecanismo permite a las entidades transferir los billetes recibidos al Banco Central, que posteriormente los envía a Estados Unidos para su destrucción y reemplazo por nuevas series.
Por qué conviene cambiar los billetes “cara chica”
Aunque la Reserva Federal de Estados Unidos sigue reconociendo estos billetes como de curso legal, en la práctica su aceptación puede ser limitada fuera del sistema bancario estadounidense. En comercios, hoteles y máquinas automáticas, es habitual que los dólares antiguos sean rechazados debido a que no incorporan las medidas de seguridad modernas.
Esto hace que, para quienes planean viajar o utilizar la moneda verde en transacciones fuera de la banca, cambiar los billetes por versiones más recientes minimiza el riesgo de contratiempos o rechazos al pagar en moneda extranjera.
A tener en cuenta:
Adhesión voluntaria: no todos los bancos están obligados a participar del programa, por lo que es importante consultar con tu entidad si acepta billetes “cara chica”.
Condiciones para recibirlos: los billetes deben ser auténticos y conservar una porción significativa de su superficie; los muy deteriorados o faltantes pueden no ser aceptados.
Opciones tras el depósito: una vez depositados, los clientes pueden optar por mantener los fondos en su cuenta o retirar billetes de diseño más reciente, sujeto a la disponibilidad y condiciones internas de cada banco.
Al eliminar el tope temporal para el canje, el BCRA busca dar mayor previsibilidad a los ahorristas y viajeros, garantizando que quienes tengan dólares antiguos o algo deteriorados puedan regularizar su situación antes de salir del país.