Dólar cara chica: hasta cuándo se pueden cambiar los billetes en el Banco Central

Para cambiar los billetes de dólar con cara chica para evitar inconvenientes en Estados Unidos hay que ir al Banco Central.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó que no existe más una fecha tope para que los bancos cambien los billetes de dólar “cara chica” o deteriorados en el sistema financiero local, una decisión clave para quienes planean viajar o usar dólares en Estados Unidos.

¿Qué significa el fin de la fecha límite para el dólar con cara chica? Hasta hace pocos días, existía un plazo para que las entidades financieras recibieran billetes antiguos o desgastados, conocidos como dólares cara chica, para depositarlos o canjearlos por diseños más recientes o mejores condiciones. Ese plazo estaba fijado hasta el 31 de diciembre de 2025, pero la nueva normativa eliminó esa restricción.

Con la Comunicación “A” 8352, el BCRA habilitó de forma indefinida la recepción de estos billetes en bancos adheridos, siempre que cumplan ciertos requisitos mínimos de integridad física y autenticidad.

Los dólares cara chica suelen ser rechazados por los ahorristas por diversos motivos que disminuyen su valor en el mercado informal Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El dólar cara chica y su cambio El organismo monetario explicó que el mecanismo permite a las entidades transferir los billetes recibidos al Banco Central, que posteriormente los envía a Estados Unidos para su destrucción y reemplazo por nuevas series.

Por qué conviene cambiar los billetes “cara chica” Aunque la Reserva Federal de Estados Unidos sigue reconociendo estos billetes como de curso legal, en la práctica su aceptación puede ser limitada fuera del sistema bancario estadounidense. En comercios, hoteles y máquinas automáticas, es habitual que los dólares antiguos sean rechazados debido a que no incorporan las medidas de seguridad modernas.