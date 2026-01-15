El FMI revisará el programa argentino en febrero mientras monitorea el cumplimiento de objetivos

La portavoz del FMI confirmó el envío de una misión técnica a la Argentina en febrero para avanzar con la segunda revisión del acuerdo vigente. Destacó el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central.

El Fondo Monetario Internacional, que conduce Kristalina Georgieva, reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei pero pidió en las reformas acordadas y acumular reservas.

El FMI confirmó que en febrero llegará una misión técnica a la Argentina para llevar adelante la segunda revisión del programa vigente y analizar el cumplimiento de las metas acordadas, incluida la posibilidad de otorgar exenciones por desvíos. Así lo informó la portavoz del organismo, Julie Kozack, quien además resaltó que el Banco Central inició el año con una acumulación de reservas a un ritmo superior al previsto.

En su primera conferencia de prensa del año, la vocera del FMI volvió a expresar respaldo al programa económico argentino y señaló que el país comenzó 2026 “sobre bases sólidas”. En ese sentido, mencionó los avances en el proceso de estabilización y afirmó que estos progresos contribuyen a mejorar la percepción de los mercados. También recordó que, tras la contracción de la actividad en 2024, el organismo proyecta para 2025 un crecimiento del 4,5%.

Kozack destacó además la desaceleración de la inflación, que pasó de niveles de tres dígitos en 2024 a ubicarse “en torno al 30% hacia fines de 2025”, el registro más bajo en ocho años. No obstante, evitó pronunciarse sobre la aceleración observada en los últimos meses, pese a las consultas recibidas, con un índice de diciembre del 2,8%.

FMI La misión del Fondo Monetario Internacional que este martes comenzará a auditar los números de Argentina tiene en carpeta la intervención que viene haciendo el BCRA en el mercado de futuros. Foto: DPA La acumulación de reservas del Banco Central en la mira Uno de los puntos centrales de su exposición estuvo vinculado a la política cambiaria y al esquema de bandas, así como a la decisión de reforzar la acumulación de reservas. La portavoz subrayó que el organismo ve con buenos ojos las medidas adoptadas por las autoridades monetarias y destacó que el Banco Central concretó ocho jornadas consecutivas de compras netas de divisas, por un total de US$ 515 millones.

También hizo referencia al programa anunciado de compras de dólares por parte del BCRA, que permitió que la acumulación de reservas avanzara más rápido de lo esperado. Según explicó, en la mayoría de las ruedas las compras superaron el piso del 5% del volumen diario operado en el mercado de cambios. Desde la óptica del FMI, este proceso contribuye a mejorar las perspectivas de acceso sostenido a los mercados internacionales de capital y a una mayor capacidad para absorber eventuales shocks externos.