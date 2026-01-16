Wall Street: los bonos y las acciones suben y el riesgo país baja hasta los 560 puntos

Los activos argentinos operan con optimismo en la última rueda hábil de la semana. Los bonos y las acciones suben tanto en Wall Street como en la plaza.

Los activos argentinos operan con optimismo en la última rueda hábil de la semana. Los bonos y las acciones suben tanto en Wall Street como en la plaza. El riesgo país baja y el Merval opera al alza tras cuatro jornadas consecutivas a la baja.

El mercado ve con buenos ojos la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) y el visto bueno que brindó ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) que celebró la adquisición de divisas por parte de la entidad monetaria y aseguró que en febrero se realizará la revisión de las metas.

La deuda soberana en dólares sube en Nueva York hasta 0,5%, con la principal alza registrada en el Bonar 2038 y el Global 2030. Los bonos bajo legislación local operan con mayorías en suba, impulsados por el Global 2030 (+0,5%).

En esa línea, el riesgo país comprime 1,9% y baja hasta los 560 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval corta racha bajista y opera con una suba del 1%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías de subas.