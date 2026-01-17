Jesús María: Javier Milei cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño y agradeció a Córdoba

En una noche cargada de gestos políticos y tradición, el presidente Javier Milei fue el gran protagonista de la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María . Ovacionado por el público, el mandatario no solo siguió el show desde la platea, sino que terminó subiéndose al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino el clásico “Amor Salvaje”.

Milei llegó al predio acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y fue recibido con aplausos y cánticos. Desde el escenario, el cantor salteño le dio una cálida bienvenida: “Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, expresó, destacando la presencia presidencial en uno de los eventos culturales más importantes del país.

Antes del momento musical, el jefe de Estado tomó el micrófono para agradecer especialmente al pueblo cordobés, al que definió como clave en su llegada a la Casa Rosada. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente. Por eso no quería faltar”, afirmó, desatando una nueva ovación.

También puso en valor al festival al señalar que “nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”.

El instante más celebrado de la noche llegó cuando Javier Milei, desde su ubicación, le hizo un pedido directo al artista: “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor Salvaje”. Palavecino aceptó de inmediato y lo invitó a cantar. Aunque el Presidente intentó excusarse, calificándose como un “amateur”, terminó subiendo al escenario tras la insistencia del folklorista.

Milei entonó el estribillo y el puente de la canción, mientras el público acompañaba con palmas y coros. Al finalizar, el Chaqueño selló el momento con una frase cómplice: “¡Bien! Aprobado”, provocando risas y aplausos generalizados. Entre bromas, el mandatario agradeció “por permitirme arruinar el tema”, en un clima distendido y festivo.

Por la liberación de Nahuel Gallo

Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al tradicional festival cordobés, después de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017. La presencia presidencial reforzó el peso simbólico de la noche, en una provincia clave para el mapa político nacional.

Durante el espectáculo, el Chaqueño Palavecino también aprovechó el escenario para pedir públicamente la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, reclamo que fue acompañado con aplausos del público y la atención del Presidente.

Tras su paso por Jesús María, Milei continuó con una agenda internacional intensa: este sábado participa en Asunción de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y, en los próximos días, viajará a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos.