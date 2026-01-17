El Gobierno estudia seguir a Donald Trump y abandonar decenas de organismos multilaterales

Desde la estética de los logos gubernamentales hasta relevantes políticas de estado, la gestión de Javier Milei muchas veces ha imitado las decisiones de la Casa Blanca para manifestar su alineamiento total con Estados Unidos . Desde la llegada de Donald Trump a Washington eso no hizo más que profundizarse y por eso no llamó la atención cuando en Casa Rosada reconocieron a MDZ que el Gobierno analiza seguir nuevamente al republicano y abandonar decenas de organismos multilaterales .

"Ya no sirven a intereses estadounidenses", con ese argumento, Donald Trump ordenó el 7 de enero la salida de la potencia del norte de 66 organismos internacionales , de los cuales casi la mitad son entidades de las Naciones Unidas. "Han operado contra los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica y la soberanía", proclamó la Casa Blanca a través de un memorándum.

La medida alcanzó a todos los organismos con agendas consideradas "hostiles" o "ineficaces", como órganos consultivos que trabajan en clima, desarrollo, igualdad de género y otros conflictos, incluida la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado que busca reunir los esfuerzos internacionales para combatir el calentamiento global.

En Casa Rosada la noticia fue celebrada e incluso vinculada al papel internacional del presidente libertario, quien en reiteradas oportunidades se ha manifestado contra la denominada "agenda woke", la Agenda 2030 o banderas como la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género, que ha definido como "inventos del socialismo".

Así lo expresó el asesor presidencial Santiago Caputo, quien compartió en X la decisión de Donald Trump y subrayó: "El mundo está cambiando radicalmente y esta vez Argentina es protagonista gracias al liderazgo de Javier G. Milei". Días después, Caputo proclamó en sus redes que "la era del multilateralismo ha terminado".

Inmediatamente, en Balcarce 50 otros funcionarios ratificaron el apoyo "a todo lo que haga Estados Unidos". "Personalmente, a mí me encantaría irme de todos esos mismos organismos", señaló otra fuente que compartió la lista de las 66 entidades abandonadas por Trump.

Argentina ya marcó un antecedente similar cuando casi un año atrás, en febrero de 2025, el Gobierno anunció que replicaría la decisión de Estados Unidos de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS). En aquel entonces, la medida se justificó en "las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria durante la pandemia", según expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro", había remarcado la Oficina del Presidente en aquel entonces.

Milei y Quirno en la cumbre del Mercosur El canciller Pablo Quirno se ocupa de analizar las repercusiones de un posible abandono de organismos multilaterales. Presidencia

Una medida en estudio: qué hará el gobierno de Javier Milei

Esa expresión de deseo mutó a una posibilidad que actualmente es estudiada por el Gobierno. Así lo confirmó este viernes un alto funcionario a MDZ, que aseguró que la Cancillería comandada por Pablo Quirno se encuentra analizando todas las implicancias que tendría para el país ese proceder. "Todo se irá evaluando", agregaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"No creemos en organismos de gobernanza mundial. Si queremos ser un país verdaderamente soberano no deberíamos regirnos por otra ley por fuera de la nuestra", enfatizó la fuente oficial a este diario.

Sin embargo, no es tan sencillo. De acuerdo a la explicación oficialista, dado el funcionamiento de los vigentes engranajes internacionales, abandonar los organismos puede tener consecuencias perjudiciales para el país.

"Vivimos en un mundo colonizado por China vía la ONU. Te vas y después no podes tomar un crédito en el BID porque no estás en una comisión cualquiera de la ONU", ejemplificó un miembro de la mesa chica del presidente, y agregó: "Nosotros no somos Estados Unidos, no es tan fácil".

Queda claro que una medida de tales características sería en extremo compleja y no parece destinada a concretarse en el futuro inmediato, sin embargo, definitivamente está en la mente del presidente, que el próximo miércoles volverá a la carga contra la agenda woke y el socialismo internacional durante su intervención en el Foro de Davos.