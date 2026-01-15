Javier Milei asiste este viernes al Festival de Jesús María y luego viaja a Paraguay por el Mercosur

El presidente Javier Milei tendrá una agenda intensa en los próximos días. Este viernes por la noche, el mandatario asistirá al tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María , en la provincia de Córdoba, donde una de las principales atracciones será la actuación del Chaqueño Palavecino.

El sábado, Milei viajará a Paraguay para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Allí buscará además respaldar al presidente Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional.

Tras la breve escala en Asunción, la delegación presidencial partirá rumbo a Suiza, donde el jefe de Estado argentino disertará en el Foro Económico Mundial de Davos , que se desarrollará del 19 al 23 de enero.

En paralelo, Milei confirmó que el 27 de enero participará del festival Derecha Fest en Mar del Plata, en el marco de una nueva visita al interior bonaerense, prevista dentro del cronograma territorial de La Libertad Avanza.

Según se supo, el mandatario tiene previsto viajar a la Costa Atlántica en cumplimiento del cronograma de dos bajadas al territorio por mes que planifica el comando de campaña de la La Libertad Avanza (LLA).

Ese evento tendrá como principal organizador a Nicolás Marquez, biógrafo del mandatario, y al equipo de la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre. La actividad se presenta como “el evento más antizurdo del país” que “desembarca en la costa”.

Aún sin sede ni modalidad, los libertarios se concentrarán en la ciudad costera para un evento que promete exposiciones, música y una feria del libro libertaria.

LLA trabaja desde hace semanas en concretar una nueva visita al interior de la provincia de Buenos Aires y que podría incluir una recorrida por el centro de Mar del Plata, una actividad que Milei suele llevar a cabo cada vez que visita la ciudad balnearia.