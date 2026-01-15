Javier Milei confirmó que desembarcará en Mar del Plata con la Derecha Fest, "el evento más antizurdo del país"

Tal como lo adelantó MDZ , el presidente Javier Milei confirmó este jueves que viajará a Mar del Plata en plena temporada para encabezar una nueva edición de la Derecha Fest , "el evento más antizurdo del país", el próximo 27 de enero.

"¡Nos vemos en Mar del Plata! ¡Viva la libertad, carajo!" , manifestó el mandatario en sus redes para confirmar su participación en el evento que se propone nuclear militantes y referentes de la derecha y el libertarismo para consolidar su "batalla cultural" contra el progresismo y la izquierda.

No es la primera vez que Milei encabeza el evento organizado por La Derecha Diario y su dueño, el empresario español Javier Negre. La primera edición de la cumbre de ultraderecha fue el 22 de julio en el Hotel Quorum de Córdoba, donde el jefe de Estado se presentó junto a otros oradores como el titular de la Fundación Faro (el think tank libertario), Agustín Laje; el influencer de Carajo, El Gordo Dan ; el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, el cineasta Diego Recalde y el propio Javier Negre, entre otros referentes.

En esa oportunidad, el festival contó con el auspicio de la agencia de comunicación Gaucho y la editorial Hojas del Sur, responsable de publicar el último libro del presidente, La construcción del milagro, y de financiar su costoso acto de presentación en el Movistar Arena, según había ratificado el vocero presidencial -hoy jefe de Gabinete-, Manuel Adorni.

Si bien aún no se conoce la lista de figuras que protagonizarán el evento, desde la organización adelantaron que habrá una "feria del libro libertaria", música y "los mejores oradores de Argentina". "Derecha Fest llega a Mar del Plata. El evento más antizurdo del país desembarca en la costa. Este verano, la batalla cultural se vive en la playa. 27 de enero. Muy pronto, más info", promete la publicación que reposteó el presidente.

El precio de las entradas y sus puntos de venta todavía no fueron anunciados, pero en Córdoba el valor rondaba los $35.000 en el sitio Eden Entradas. Como alternativa, también se podían comprar tickets enviando un mensaje a @vivaladerechafest en redes sociales. En esa oportunidad, los organizadores habían dispuesto que los veteranos de la Guerra de Malvinas contaran con ingreso sin cargo.

Milei ovacionado en "La Derecha Fest" Javier Milei ovacionado en "La Derecha Fest" de Córdoba, en julio de 2025.

La última participación de Milei

En aquella presentación, Milei cerró el evento con un discurso donde se dedicó a destacar los logros de su gestión, con especial foco en la desregulación, las reformas estructurales y la baja de la pobreza. Con esa premisa, el libertario había palpitado la cercanía con las elecciones legislativas de octubre y auguró que "muchos se iban a sorprender con los resultados". El tiempo le dio la razón y La Libertad Avanza se impuso sobre el peronismo con el 40,66% de los votos.

Por otro lado, el presidente remarcó la importancia de la batalla cultural, arena de combate donde "se disputan los conceptos que sirven de justificación para la implementación de políticas públicas y planes de gobierno". "Es donde se disputa quién tiene razón y por qué. La historia ha dado repetidas muestras de que quien se impone en la cultura termina prevaleciendo en la arena política", había enfatizado el libertario.

En ese sentido, el libertario denominó a su audiencia como "soldados" y advirtió que su movimiento "está en guerra". "La única forma de vencer es mediante el bien organizado y nosotros juntos nos movemos como uno, y asi los vamos a aplastar en las urnas", reiteró. En ese entonces, el objetivo era sumar legisladores en el Congreso, ahora, los hermanos Milei piensan en el camino hacia la reelección en 2027.