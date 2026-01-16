Javier Milei viaja este sábado a Paraguay por el acuerdo con la Unión Europea y definió su agenda en Davos

Luego de participar del festival de doma y folklore en Córdoba, el presidente Javier Milei viajará este sábado a Asunción, Paraguay, donde formará arte de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , luego de 25 años de negociaciones con constantes altibajos.

Luego del frustrado entendimiento a fin de año en Brasil, el Consejo Europeo autorizó el 9 de enero a firmar el tratado con el bloque sudamericano. Está previsto que la comitiva argentina partirá a las 9 hacia Paraguay.

Según señalan desde la UE, el acuerdo restituiría los beneficios que Argentina perdió al salir del SGP europeo, lo que permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca.

La eliminación o reducción rápida de aranceles beneficiaría directamente a productos clave del país, como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, ampliando acceso en sectores donde Argentina es particularmente competitiva.

La eliminación del arancel sobre la cuota Hilton fortalecería a la industria bovina argentina, así como las exportaciones de carnes. El bloque europeo reconocería 104 indicaciones geográficas argentinas, principalmente vinculadas a vinos y productos regionales, lo que favorecería el posicionamiento internacional de Cuyo, la Patagonia y otras regiones productoras.

Como Argentina importa mucha maquinaria, insumos y bienes de capital desde Europa, la baja arancelaria reduciría costos de producción y mejoraría la competitividad industrial en sectores como automotriz, metalmecánica y química. La apertura del mercado europeo permitiría expandir un sector donde Argentina lidera dentro del Mercosur, favoreciendo exportaciones de alto valor agregado y empleo calificado.

Javier Milei con su par paraguayo, Santiago Peña Javier Milei con su par paraguayo, Santiago Peña X | @opra

En el país vecino Milei buscará dar una señal de respaldo a su respaldar a su par paraguayo Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

Al término, el mandatario argentino regresará el domingo hacía Argentina y el lunes partirá rumbo a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de enero.

Finalmente, el líder libertario expondrá el miércoles y no el jueves como figuraba originalmente. Se tratará de una oportunidad para volver a realizar un relato sobre “el milagro argentino” aludiendo a las presuntas virtudes de su plan de Gobierno, en especial por el discurso del Ejecutivo de que, gracias a este modelo, “hay 12 millones de personas que dejaron de ser pobres” y la marcada baja de la inflación.

Además, será un momento para mostrase cerca nuevamente del presidente norteamericano Donald Trump, a quien apoya fuertemente por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la arremetida contra Irán. A su vez, volverá a cuestionar a la “ideología woke”.

El jefe de Estado viajará junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno.

La intervención de Milei será 11.45 del miércoles, hora de Argentina, en un panel que se llama “¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?”.

Como parte del resto de su agenda, figura reuniones con CEOs de distintos bancos internacionales y otros empresarios de renombre.

Mientras sobrevuela la posibilidad que pueda cruzarse con Trump, Milei tendrá una bilateral con su homólogo de Suiza, Guy Parmelin. La expectativa también estará en un ocasional encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

En su vuelta al país, Javier Milei tiene pensado estar en Mar del Plata el 26 y 27 de enero, tal como adelantó MDZ. Dentro de su agenda, figura su participación en la “Derecha Fest”, un evento libertario con figuras ideológicas del oficialismo.