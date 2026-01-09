Renovaron los descuentos para cargar nafta en el verano: con qué bancos

Este verano, los descuentos para llenar el tanque de nafta siguen vigentes. Los detalles y la oferta de cada banco.

Descuentos para la nafta en este verano.

En este verano 2026 y ante el constante aumento del precio de los combustibles, bancos y estaciones de servicio renovaron las promociones de descuentos de hasta 30 % en cargas de nafta y gasoil, con reintegros que pueden llegar hasta $25.000 por mes según cada entidad financiera, el medio de pago y el día.

Estas ofertas forman parte de acuerdos vigentes durante enero de 2026 y están disponibles para quienes paguen con tarjetas o billeteras digitales adheridas a las campañas promocionales.

Las promociones se aplican en varias redes de estaciones de servicio del país, incluyendo YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf, y buscan aliviar el gasto de los conductores en un contexto en el que llenar el tanque puede costar cerca de $100.000, según estimaciones del sector.

De continuar sin solución el reclamo sindical, cargar naftas o gasoil los fin de semana se puede transformar en una odisea en el Área Metropolitana. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Verano con descuentos en la nafta. Cuáles son los principales beneficios este verano para cargar nafta Los descuentos varían según el banco y el día de la semana:

Banco Macro: hasta 30 % de descuento con un tope de reintegro de $25.000 por mes, pagando con tarjetas Visa o mediante MODO, disponible miércoles.

Banco Nación: 30 % de descuento con tope de $15.000 por mes, válido los viernes.

Banco Ciudad: 10 % de descuento con tope de $10.000 por mes los domingos; para cuentas sueldo y jubilados, llega al 15 % con un tope de $5.000.

Banco Comafi: 20 % de descuento con un tope semanal de $8.000 los sábados.

Banco Galicia: 15 % de descuento para clientes Eminent con tope de $15.000; 10 % para el resto con tope de $10.000 los lunes.

Banco Patagonia: 20 % de descuento con tope de $10.000 los jueves (25 % y tope de $15.000 si se cobra el sueldo en ese banco).

Banco Credicoop: 15 % de descuento con tope diario de $4.500 los viernes (20 % y tope de hasta $6.000 con cuenta sueldo). Las mismas condiciones se replican en otras marcas líderes del mercado. Por ejemplo, en Shell hay descuentos similares con distintas combinaciones de bancos, días de la semana y topes de reintegro, que contemplan también acuerdos con entidades como Banco Santa Fe.