ARCA: los cambios en el Monotributo que empiezan a regir desde febrero
ARCA recordó a los contribuyentes los cambios que empiezan a regir para el Monotributo desde el próximo mes.
A partir del próximo 1° de febrero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá en marcha una nueva actualización del régimen simplificado del Monotributo, que impactará en los topes de facturación, las cuotas mensuales y la recategorización de miles de contribuyentes.
La modificación, que responde al ajuste semestral por inflación, establece un incremento del 14,29% en los valores del Monotributo, de acuerdo con el índice de precios al consumidor acumulado en el segundo semestre de 2025. Este ajuste se aplicará de forma plena entre febrero y agosto de 2026, redefiniendo tanto los límites de ingresos brutos como los importes mensuales que deben pagar los monotributistas.
Obligación de recategorización y fechas clave en ARCA
Los contribuyentes alcanzados por este régimen deberán realizar la recategorización correspondiente antes del 5 de febrero de 2026, último día del período habilitado en el portal de ARCA. Para ello es necesario contar con CUIT y clave fiscal y completar el trámite online.
ARCA aclaró que quedan exceptuados quienes no hayan tenido modificaciones en sus parámetros o quienes no cumplieron seis meses desde el inicio de su actividad; en esos casos, la categoría se mantendrá automáticamente.
Escalas y cuotas actualizadas
Con la entrada en vigencia de las nuevas cifras, las categorías del Monotributo quedaron establecidas con límites de facturación significativamente superiores a los vigentes hasta enero. Entre los principales cambios se destacan:
Categoría A: hasta $10.277.988,13
-
Categoría B: hasta $15.058.447,71
-
Categoría C: hasta $21.113.696,52
-
Categoría D: hasta $26.212.853,42
-
Categoría E: hasta $30.833.964,37
-
Categoría F: hasta $38.642.048,36
-
Categoría G: hasta $46.211.109,37
-
Categoría H: hasta $70.113.407,33
-
Categoría I: hasta $78.479.211,62
-
Categoría J: hasta $89.872.640,30
-
Categoría K: hasta $108.357.084,05
Además, se actualizaron las cuotas mensuales, que integran el impuesto y los aportes previsionales y de salud. Por ejemplo, en la Categoría A, el monto mensual pasará a $4.780,46, mientras que en la Categoría K alcanzará $1.171.212,59 para servicios y $390.404,20 para actividades comerciales.
ARCA advirtió que quienes no completen la recategorización dentro del plazo pueden enfrentar sanciones, multas y ajustes retroactivos, incluso con recategorización de oficio por parte del organismo, lo que puede derivar en el pago de diferencias con intereses.