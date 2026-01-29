ARCA: los cambios en el Monotributo que empiezan a regir desde febrero

ARCA recordó a los contribuyentes los cambios que empiezan a regir para el Monotributo desde el próximo mes.

A partir del próximo 1° de febrero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá en marcha una nueva actualización del régimen simplificado del Monotributo, que impactará en los topes de facturación, las cuotas mensuales y la recategorización de miles de contribuyentes.

La modificación, que responde al ajuste semestral por inflación, establece un incremento del 14,29% en los valores del Monotributo, de acuerdo con el índice de precios al consumidor acumulado en el segundo semestre de 2025. Este ajuste se aplicará de forma plena entre febrero y agosto de 2026, redefiniendo tanto los límites de ingresos brutos como los importes mensuales que deben pagar los monotributistas.

Obligación de recategorización y fechas clave en ARCA Los contribuyentes alcanzados por este régimen deberán realizar la recategorización correspondiente antes del 5 de febrero de 2026, último día del período habilitado en el portal de ARCA. Para ello es necesario contar con CUIT y clave fiscal y completar el trámite online.

El monotributo de ARCA. ARCA aclaró que quedan exceptuados quienes no hayan tenido modificaciones en sus parámetros o quienes no cumplieron seis meses desde el inicio de su actividad; en esos casos, la categoría se mantendrá automáticamente.

Escalas y cuotas actualizadas Con la entrada en vigencia de las nuevas cifras, las categorías del Monotributo quedaron establecidas con límites de facturación significativamente superiores a los vigentes hasta enero. Entre los principales cambios se destacan: