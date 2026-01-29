Más dólares: cuál es el sector que viene en crecimiento y ya aportó casi US$7.000 millones

Un sector viene en crecimiento desde hace varios años y cada vez aporta más dólares a la economía, además del agro y la energía. El año pasado registró exportaciones que rozaron los US$7.000 millones y marcaron el nivel más alto desde 2003.

En concreto, se trata del rubro servicios profesionales y tecnológicos, cuyas exportaciones aumentaron hasta los mayores registros en 22 años. "En 2025, estimamos que se realizaron cobros por US$6.900 millones en base a datos del Banco Central ( BCRA )", señaló la consultora Econviews.

El año pasado, la balanza comercial registró un superávit de US$11.286 millones, con fuerte incidencia DE la balanza energética, que cerró en 2025 con un saldo positivo de US$7.815 millones, según el Indec .

El Gobierno necesita del flujo de dólares . En primer lugar, para poder continuar con la pax cambiaria que registra el tipo de cambio desde que comenzó el año.

En paralelo, eso permitiría mayor margen para la acumulación de reservas que lleva adelante el BCRA, que ya adquirió más de US$1.000 millones en el mercado cambiario.

Las estimaciones oficiales apuntan a adquirir este año entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, según el grado de remonetización de la economía. Es decir, el Central ya obtuvo un 10% del piso del objetivo planteado por el equipo económico.