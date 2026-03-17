Transferencias entre cuentas propias: los topes que vigila ARCA y qué pasa si los superás

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene su plan de vigilancia sobre las transferencias entre terceros y entre cuentas propias en marzo de 2026. Cuando una operación supera los umbrales establecidos, las entidades financieras están obligadas a reportar la información correspondiente al organismo fiscal.

Si bien mover dinero entre cuentas propias es legal y habitual, existen topes que pueden activar controles automáticos. Conocerlos es clave para evitar inconvenientes innecesarios con el organismo recaudador

ARCA establece que para personas físicas el tope es de $50.000.000 mensuales, considerando transferencias, acreditaciones, saldos bancarios y movimientos en billeteras virtuales . Para personas jurídicas, el límite mensual se ubica en $30.000.000. Es importante aclarar que superar estos límites no implica una infracción automática, pero sí determina cuándo las entidades financieras deben enviar información al organismo recaudador.

Las operaciones en otras monedas, como dólares o criptomonedas, también están incluidas en el control. En esos casos los montos se convierten a pesos según la cotización del momento para determinar si se supera el umbral.

Si ARCA detecta movimientos que superan los topes establecidos, puede solicitar documentación adicional para justificar el origen de los fondos, como facturas, recibos, boletos de compraventa, comprobantes o certificaciones. Si no se pueden justificar los fondos, las consecuencias pueden incluir bloqueos y sanciones por parte del organismo.

ARCA establece nuevos montos de control para transferencias y movimientos bancarios: conoce los límites actualizados y qué operaciones deberán ser reportadas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ ARCA establece nuevos montos de control para transferencias y movimientos bancarios: conoce los límites actualizados y qué operaciones deberán ser reportadas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Otros topes que controla ARCA en marzo 2026

ARCA monitorea otros movimientos financieros con umbrales específicos según el tipo de operación y el perfil del contribuyente. Para extracciones de efectivo el tope es de $10.000.000 tanto para personas físicas como jurídicas. Los saldos bancarios al cierre del mes tienen un límite de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas, mientras que los plazos fijos están monitoreados a partir de $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

En cuanto a otros instrumentos financieros, las transferencias en billeteras virtuales tienen el mismo tope que las bancarias: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas. Las tenencias en sociedades de bolsa se controlan a partir de $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas. Para compras como consumidor final el umbral es de $10.000.000 sin requerimientos adicionales, y los pagos realizados siguen la misma lógica que las transferencias: $50.000.000 para físicas y $30.000.000 para jurídicas.