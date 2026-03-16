ARCA confirmó el día clave del monotributo en marzo: lo que deben saber los contribuyentes

Cada mes hay una fecha que miles de trabajadores independientes miran con atención en el calendario fiscal. En marzo, ese día ya está definido. ARCA comunicó cuándo vence la obligación mensual del monotributo , un trámite que deben cumplir quienes están adheridos al régimen simplificado en todo el país.

El plazo fijado por el organismo es el 20 de marzo de 2026 . A diferencia de otros impuestos, este vencimiento no depende del número final del CUIT. Todos los contribuyentes alcanzados por el sistema —desde la categoría más baja hasta la más alta— deben realizar el pago antes de esa jornada para mantenerse al día.

El aviso también incluye una recomendación práctica para quienes utilizan débito automático. Conviene revisar con anticipación el saldo disponible en la cuenta bancaria o el límite de la tarjeta vinculada, ya que el cobro se procesa ese mismo día. Si el sistema no puede realizar el débito, el pago queda pendiente.

Dentro del esquema tributario argentino, el Monotributo tiene un funcionamiento particular. El sistema unifica en una sola cuota tres obligaciones distintas: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la contribución al sistema de salud.

Cada mes, los contribuyentes deben abonar ese monto para continuar dentro del régimen simplificado. En marzo, la fecha clave vuelve a concentrarse en un único día para todas las categorías.

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Entrar al monotributo en ARCA no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cumplir con el pago en tiempo y forma no solo evita intereses por atraso. También permite conservar ciertos beneficios vinculados al cumplimiento fiscal. Entre ellos se encuentra el reintegro anual destinado a quienes pagan mediante débito automático y mantienen sus obligaciones al día.

Por ese motivo, especialistas suelen recomendar no esperar hasta el último momento para completar el trámite.

Los topes de facturación y las cuotas vigentes

El régimen simplificado funciona a partir de escalas que se determinan según el nivel de ingresos anuales de cada contribuyente. Cada categoría fija un límite de facturación y un monto mensual que debe abonarse.

En el nivel inicial del sistema aparece la categoría A, que admite ingresos de hasta $10.277.988,13 al año. La cuota mensual para ese segmento es de $42.386,74. En el escalón siguiente se ubica la categoría B, con un tope anual de $15.058.447,71 y una obligación mensual de $48.250,78.

A medida que crecen los ingresos permitidos también aumenta el valor de la cuota. La categoría C admite ingresos de hasta $21.113.696,52. Allí el monto mensual ronda los $56.501,85 para quienes prestan servicios y cerca de $55.227,06 en actividades de venta de bienes.

En la categoría D, el límite anual alcanza $26.212.853,42. La cuota puede superar los $72.000 en servicios y rondar los $70.661,26 en operaciones vinculadas a bienes.

Las escalas continúan aumentando progresivamente. La categoría E establece ingresos de hasta $30.833.964,37 y cuotas superiores a $102.000 para servicios. En la F, el máximo permitido llega a $38.642.048,36 y el monto mensual puede superar los $129.000.

En las categorías más altas aparecen cifras más elevadas. La G permite facturación de hasta $46.211.109,37, la H alcanza $70.113.407,33 y la I fija un límite de $78.479.211,62. En los escalones finales se ubican la J, con ingresos de hasta $89.872.640,30, y la K, que admite facturación anual de hasta $108.357.084,05.

Cómo pagar la cuota y qué ocurre si hay demora

Quienes no utilizan débito automático tienen distintas herramientas para realizar el pago. Una de las más utilizadas es el Volante Electrónico de Pago, conocido como VEP.

Para generarlo, es necesario ingresar al sitio oficial del organismo recaudador con la clave fiscal correspondiente. Una vez emitido el comprobante digital, el pago puede completarse a través del homebanking, aplicaciones bancarias o billeteras virtuales habilitadas.

El procedimiento suele demorar apenas unos minutos y puede hacerse desde una computadora o teléfono móvil. Solo es necesario seleccionar la opción de pago de impuestos y confirmar la operación con el número de CUIT.

En caso de que el pago se realice después del vencimiento, el sistema aplica intereses que se calculan de forma diaria sobre el monto adeudado. Por eso se aconseja revisar con frecuencia el estado de cuenta dentro del portal del Monotributo, donde se pueden verificar cuotas pendientes y evitar que la deuda crezca con el paso de los meses.