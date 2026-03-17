ARCA: los tres formas simples para detectar estafas en nombre del organismo

ARCA encendió las alarmas por las estafas que se realizan en nombre del organismo. Cómo detectarlas para no caer.

En los últimos días la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recibió denuncias de que varios contribuyentes fueron víctimas de phishing y fraudes, a través de redes sociales y correos electrónicos falsos que utilizan el nombre, logo y una dirección de mail similar a los que utiliza nuestro organismo para realizar estas estafas.

Ante esa situación, el organismo nacional decidió compartir tres simples tips que ayudarán a los contribuyentes a detectar cuándo se trata de comunicaciones oficiales.

Frente a la creciente cantidad de estafas digitales, ARCA reitera la importancia de la prevención y el uso de canales seguros para trámites y consultas. Foto: MDZ Estafas ARCA. El paso a paso de ARCA En primer lugar y lo más importante que todos los contribuyentes deben saber es que ARCA nunca solicita pagos ni datos personales por mail; los correos electrónicos que envía ARCA solamente son para notificar que el contribuyente tiene una comunicación oficial en su Domicilio Fiscal Electrónico.

En segundo lugar, ARCA jamás utiliza sus redes sociales, llamados telefónicos o mensajes de WhatsApp para reclamar deudas ni solicitar ninguna otra acción vinculada al organismo de manera directa. Asimismo, siempre es oportuno recordar que la clave fiscal de cada contribuyente es única y personal. Por lo tanto, no debés compartirla nunca con nadie.