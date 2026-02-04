Las importaciones crecieron tres veces más que las exportaciones en 2025

La apertura comercial del Gobierno provocó un boom de importaciones. Los precios de intercambio bajaron durante el año pasado.

En 2025, las importaciones crecieron tres veces más que las exportaciones en cantidades, pese a que las ventas marcaron récord aunque no estuvieron acompañadas por los precios internacionales. Para este año, se espera que la balanza comercial arroje un déficit, según el Presupuesto.

El año pasado, el volumen importado aumentó 30,5% en relación a 2024, mientras que el índice de cantidades exportadas se incrementó 10%. El dato se desprende del informe de Índices de precios y cantidades del comercio exterior publicado por el Indec.

Un factor que contribuyó a que esta relación no se traladara a un déficit en la balanza comercial fueron los precios internacionales. El índice de precios de las exportaciones bajó 0,6%, en tanto "el índice de precios de las importaciones descendió 4,5%”, y acumuló once trimestres consecutivos de caídas interanuales, según destacó el documento oficial.

Los rubro que impulsaron las compras al exterior fueron: bienes de capital, los bienes de consumo y los vehículos automotores de pasajeros.

Exportaciones En el frente exportador, el crecimiento de las cantidades estuvo liderado por los productos primarios y los combustibles y energía. "Las cantidades exportadas de productos primarios aumentaron 25,0%", señaló el informe a la vez que subrayó que las ventas de combustibles y energía crecieron 28,5%. En ambos casos, el incremento del volumen compensó parcialmente la caída de los precios, que descendió 0,6% para todas las exportaciones en promedio.