Cayeron las importaciones de autopartes por la baja en la producción automotriz

La caída en la producción automotriz en el inicio de 2026 tuvo un impacto directo sobre el comercio exterior de autopartes . Las importaciones de componentes cayeron un 16,5% interanual en el primer trimestre y de esa forma el déficit comercial del sector se redujo un 18,5%, según informó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes ( AFAC ).

Las compras externas de autopartes totalizaron US$2.047 millones entre enero y marzo, por debajo de los US$ 2.451 millones registrados en igual período de 2025, fundamentalmente por el retroceso de la producción de vehículos, que cayó cerca de 19% interanual en el trimestre. Las terminales automotrices concentraron el 66% de las compras externas de autopartes y explicaron el 57% de la caída total de las importaciones del período. En ese segmento, las adquisiciones al exterior retrocedieron 14,4% interanual.

Las exportaciones, en tanto, alcanzaron los US$ 277 millones, lo que representó una disminución del 7,7% frente al mismo período del año pasado. De esta manera, el déficit comercial del sector se ubicó en US$ 1.770 millones, unos US$ 402 millones menos que en el arranque de 2025.

Brasil continuó siendo el principal socio comercial concentrando el 28,2% de las importaciones y el 68,5% de las exportaciones del sector, aunque con una caída del 26,7% interanual en el primer caso y del 8% en el segundo. El déficit bilateral cayó 33,2%, hasta los US$ 388 millones.

En tanto, China se consolidó como el tercer origen de importaciones del sector, con una participación del 15,3% del total. Las compras al país asiático alcanzaron US$314 millones y mostraron una leve baja del 2% interanual, una caída considerablemente menor a la registrada en el total de las importaciones.

Los principales productos importados desde China fueron ruedas y neumáticos, transmisiones, componentes de motor y productos eléctricos y electrónicos.

Por segmentos, las mayores caídas en las importaciones se registraron en ruedas, neumáticos y cámaras (-28,6%), motores (-23,8%) y carrocerías (-18,3%). También retrocedieron las compras de transmisiones (-11,2%), componentes de motor (-12,7%) y productos eléctricos y electrónicos (-16,5%).

A nivel general, las transmisiones encabezaron las importaciones con US$464 millones, equivalentes al 22,7% del total. Le siguieron los componentes de motor, con US$309 millones, y el rubro eléctrico-electrónico, con US$258 millones.

Esos mismos segmentos explicaron los principales déficits comerciales sectoriales: transmisiones acumuló un saldo negativo de US$366 millones, componentes de motor US$284 millones y productos eléctricos y electrónicos US$250 millones.

Menos exportaciones

En materia de exportaciones, las ventas a Uruguay se redujeron 15,8%, mientras que las destinadas a Brasil retrocedieron 8%.

Sin embargo, AFAC destacó el crecimiento de otros mercados. Los envíos hacia Sudáfrica aumentaron 89,2% interanual, mientras que las exportaciones a México crecieron 40,4% y las destinadas a Estados Unidos avanzaron 23,1%.

Entre los productos exportados, sobresalieron las autopartes plásticas, con un incremento del 55%; las carrocerías, con una suba del 14,9%; y los componentes de motor, que avanzaron 4%. En contraste, las exportaciones de motores cayeron 39,5% y las de transmisiones retrocedieron 0,7%.

Pese a la retracción general, desde AFAC señalaron que las ventas externas llegaron a más de 90 destinos y remarcaron la necesidad de “mejorar la competitividad sistémica” de una actividad caracterizada por una elevada apertura comercial y fuerte dependencia de insumos importados.