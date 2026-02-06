La oposición apunta contra el acuerdo comercial con Estados Unidos y busca citar a Pablo Quirno

En el marco de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos , que fue presentado este viernes en Casa Rosada , bloques de la oposición salieron al cruce del tratado rubricado por la gestión libertaria.

Los cuestionamientos toman particular peso porque el Ejecutivo debe refrendar el entendimiento en el Congreso, previsto para que se debata durante marzo.

“Ahora, este acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación, donde los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para todos los argentinos ”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Diputados de Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución para citar al Congreso al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno .

El expediente lleva las firmas de los legisladores de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro , el socialista santafesino Esteban Paulón y la exlibertaria Lourdes Arrieta .

¿Por qué citan a Pablo Quirno al Congreso?

Le piden al funcionario que explique el alcance del acuerdo, su contenido y los fundamentos que llevaron al Gobierno a avanzar con el tratado. También piden que Quirno detalle “los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco de dicho acuerdo” y “los impactos económicos, comerciales, jurídicos y políticos que dicho instrumento podría generar para el país”.

“Resulta preocupante que este acuerdo pueda inscribirse en un proceso de alineamiento incondicional de la política exterior argentina con los Estados Unidos, sin un debate previo en el ámbito del Congreso Nacional ni una evaluación integral de sus consecuencias para la soberanía económica, la industria nacional y el interés estratégico del país”, señalaron los diputados.

Agregaron que, “dado que el instrumento involucra disposiciones relativas a aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, propiedad intelectual y acceso a mercados agrícolas, resulta esencial que esta Honorable Cámara obtenga información clara y detallada sobre el contenido, alcance y los compromisos asumidos por el Estado Argentino”.

Los legisladores afirmaron que “la relevancia de este tipo de acuerdos para la política exterior y comercial del Estado argentino impone que el Poder Ejecutivo de cuenta ante el Congreso Nacional de las negociaciones y resultados alcanzados, con el fin de asegurar transparencia institucional y permitir el adecuado ejercicio de las funciones representativas y de control democrático”.

El peronismo también salió al cruce, por intermedio de la diputada nacional Julia Strada: "¿La cuota de carne de EE.UU. a Argentina? Escrito en el acuerdo. ¿La cuota de Argentina a EE.UU? De palabra. ¿Si un día Trump se levanta y no quiere continuarla? Bien, gracias".