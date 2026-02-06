El Gobierno negó una "pérdida de soberanía" tras el acuerdo con Estados Unidos: qué pasará con los medicamentos, el acero y el Mercosur

A menos de 24 horas del anuncio de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos , el Gobierno precisó detalles del tratado en una conferencia de prensa que encabezó el viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el canciller Pablo Quirno .

En el comienzo de su alocución, Adorni, señaló que Argentina “es el primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo” y aseguró que esta firma le da al país un lugar “preferencial” en el mundo .

A su vez, indicó “que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio, y no el estatismo proteccionista en el que estuvimos sumergidos —al extremo— hasta hace poco tiempo”.

Para el exvocero, “gracias a la apertura ganadera recíproca , Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como Buenos Aires. Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias”.

“La apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos habilita las exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe”, dijo el ministro coordinador, quien añadió que “también va a beneficiar a provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca”.

Sobre el envío del tratado al Congreso, dijo que “ahora, este acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación, donde los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para todos los argentinos”.

Por su parte, Quirno explicó que el acuerdo “consolida un modelo de apertura, desregulación y previsibilidad, y que comienza a transformar decisiones en resultados concretos”.

Asimismo, el canciller indicó que es el “primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones” y resaltó que abre la puerta a la producción argentina “a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos”.

Acerca de la llegada de medicamentos desde Estados Unidos y en el marco del malestar de la industria de los laboratorios a nivel local, el funcionario remarcó: "Todo lo que hacemos es para tener mejores medicamentos y más baratos. En ningún momento vamos a tener medicamentos más cargos por esta disposición, porque justamente lo que estamos haciendo es protegiendo algo que para nosotros es innegociable. El valor de la propiedad privada es innegociable. Y dentro de la valoración y la defensa de la propiedad privada, está la defensa de la propiedad intelectual. Argentina durante décadas no ha tenido estándares internacionales de propiedad intelectual. Y eso ha hecho que Argentina no reciba inversiones para realizar esto, porque, para hablar mal y pronto, se robaban la propiedad intelectual de otras personas que invertían un montón de dinero para realizar los medicamentos que tenemos".

Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Santiago Bausilli, Luis Caputo y Manuel Adorni yendo a la conferencia de prensa.

"Entonces, nuestros laboratorios inclusive, ahora con una disposición que se llama PST, que van a poder patentar sus descubrimientos y su desarrollo y su investigación, lo van a poder hacer en Argentina. Antes tenían que irse a otros países y ceder las patentes a otros países. Entonces, esto es beneficioso de los laboratorios nacionales, que claramente van a tener mayor competencia. Y en esa mayor competencia ganamos todos los argentinos, porque vamos a tener mejores productos y mejores precios", completó.

Acerca de la falta de rebaja en los aranceles para la exportación de acero y aluminio a Estados Unidos, afirmó que "hay un firme compromiso" de la gestión republicana para disminuirlos, aunque pidió "un poco de paciencia".

¿Qué pasa con el Mercosur?

Por otro lado, Quirno aseveró que este acuerdo bilateral “está permitido” por el Mercosur y recordó el acto que rivalizó a la Cumbre de las Américas en 2005: “Paradójicamente, hace veinte años, en el 2005, cuando tuvimos la Cumbre de las Américas en Argentina, donde vino el presidente de los Estados Unidos, tuvimos aquella famosa frase: "ALCA, al carajo. Gracias a Dios, veinte años después podemos gritar 'Viva la libertad, carajo'”.

A su vez, dijo que "Argentina busca un aumento de la flexibilidad del Mercosur", por lo que negó que el país intente romper con el bloque regional, luego de varios momentos donde se amenazó con la salida del grupo de países sudamericanos.